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Ангел Victoria's Secret показала ідеальне тіло у бікіні

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Келлі Гейл у бікіні на пляжі - фото 1
Келлі Гейл у бікіні на пляжі / instagram.com/kellybellyboom

Розкішна модель Келлі Гейл продовжує вражати фанатів своєю ефектною фігурою. А спекотна погода та крихітне бікіні лише підкреслюють її форми.

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за дівчиною з колоритною зовнішністю стежать понад мільйон користувачів. Адже красуня з індійсько-австралійським корінням ледь не щодня показує найцікавіші та найяскравіші моменти зі свого життя.

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Зараз Келлі відпочиває вдома та не нехтує можливість провести час на пляжі, тому ділиться гарячими кадрами у крихітних купальниках, які лише підкреслюють її струнку та підтягнуту фігуру.

instagram.com/kellybellyboom - фото 336571
instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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