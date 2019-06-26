Ангел Victoria's Secret показала ідеальне тіло у бікіні

Розкішна модель Келлі Гейл продовжує вражати фанатів своєю ефектною фігурою. А спекотна погода та крихітне бікіні лише підкреслюють її форми.

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за дівчиною з колоритною зовнішністю стежать понад мільйон користувачів. Адже красуня з індійсько-австралійським корінням ледь не щодня показує найцікавіші та найяскравіші моменти зі свого життя.

І ще: Зваблива Емілі Ратажковскі показала апетитні форми: фото

Зараз Келлі відпочиває вдома та не нехтує можливість провести час на пляжі, тому ділиться гарячими кадрами у крихітних купальниках, які лише підкреслюють її струнку та підтягнуту фігуру.

instagram.com/kellybellyboom

Читайте також: Rihanna викликала фурор в мережі сміливим шкіряним нарядом