Ангел VIctoria's Secret показала фото топлес (18+)

Популярна модель та ангел VIctoria's Secret Ельза Хоск потішила фанатів звабливим знімком топлес. Тут спекотно!

30-річна шведська модель Ельза Хоск вражає своєю красою не лише з подіумів VIctoria's Secret та реклам білизни, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за ефектною білявкою стежать понад 5 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що відбувається у її житті.

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Нещодавно красуня показала залаштунки нової зйомки, на які позувала тільки у джинсах і прикривалась рукою. Фанати оцінили струнку фігуру моделі і засипали її компліментами. Ельза завжди готова до літа та пляжного сезону!

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