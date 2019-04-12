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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у бікіні

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Сара Сампайо у купальнику - фото 1
Сара Сампайо у купальнику

Популярна модель Сара Сампайо потішила прихильників сонячними фото у купальнику. Ця красуня завжди готова до літа, а ви?

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо підкорює своєю вродою не лише на подіумах та у рекламах Victoria's Secret, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як млн підписників.

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Сара майже щодня ділиться свіжими кадрами зі зйомок, важливих заходів та звичайних буднів. До того ж, красуня не соромиться публікувати зовсім не ідеальні знімки, адже залишається звичайною дівчиною, яка все ж отримала "ангельські крила". Нещодавно Сампайо похизувалась порцією новим пляжних фото у бікіні, показавши свою струнку фігуру.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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