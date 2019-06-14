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Анекдоти про засмагу: найсмішніші жарти про літній загар
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Кумедні літні приколи допоможуть вам пережити літню спеку! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором дочекатися омріяного відпочинку, тож смійтеся та діліться гумором із друзями та колегами!
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***
Засмага до мене не чіпляється – на грубість нарватися боїться.
***
Відмінне літо! Шкода, що засмага через плащ не лягає...
***
– Відкрийте клітку, а то у коня загар нерівномірний! – обурилася блондинка, дивлячись на зебру.
***
Засмага тут не гірше, ніж в Туреччині, але тільки лягає повільніше чи що. За ці гроші я б вже тут обгорів і упився.
***
Так вийшло, що наша невелика контора зараз працює над великим проектом, який займає 100% часу. Я свою частину робіт зробив, і поїхав на тиждень у відпустку на море. Повернувся засмаглим. Решта так і працювали, включаючи керівника контори, а при такому літі звідки у них загар? Тепер, коли до нас заходять сторонні люди, вони думають, що директор – я.
***
Відтінок моєї засмаги називається "домашній затишок".
***
– Циля, ти їздила на море разом з Сарою?
–Таки так.
– Сарочка так засмагла, а ти така бліда...
– Ой, я тебе благаю! До неї, крім засмаги, ніхто не приставав!
***
Я задоволений цим літом, адже воно подарувало мені ідеальний загар білого відтінку.
***
За місяць на пляжах до неї тверезим навіть загар не приставав.
***
Моє гасло на це літо: "Відсутність засмаги – ознака аристократії!"
***
Відпочивала на море. Мої уявлення про цей світ зруйнував негр, який мазався кремом для засмаги.
***
Засмага з солярію відрізняється від засмаги на пляжі, як секс з гумовою жінкою і зі справжньою. Результат – той самий. Умови різні.
***
Ну що, рабський загар собі вже забезпечили на городі, а тепер – за панським, на море!
***
Засмага, як той мужик нахабний – пристав, як ненормальний. Довелося облізти.
***
Щоб краще засмагнути на пляжі, дівчата знімають ліфчики, а хлопці обручки.
***
Літо – це можливість згоріти по дорозі на роботу.
***
4 години повалялася на пляжі й відчула себе змією – шкурка злазить.
***
Хочеш красиву фігуру і рівний загар? Вперед влітку до бабусі на грядки.
***
Спека смажить... є можливість помінятися – був білим, а став червоношкірим... Чому б і ні?
***
Кого там шоколадкою називають? Засмаглу людину? А я ось теж шоколадка... Тільки біла.
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