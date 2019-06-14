Анекдоти про засмагу: найсмішніші жарти про літній загар

Кумедні літні приколи допоможуть вам пережити літню спеку! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором дочекатися омріяного відпочинку, тож смійтеся та діліться гумором із друзями та колегами!

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Засмага до мене не чіпляється – на грубість нарватися боїться.

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Відмінне літо! Шкода, що засмага через плащ не лягає...

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– Відкрийте клітку, а то у коня загар нерівномірний! – обурилася блондинка, дивлячись на зебру.

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Засмага тут не гірше, ніж в Туреччині, але тільки лягає повільніше чи що. За ці гроші я б вже тут обгорів і упився.

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Так вийшло, що наша невелика контора зараз працює над великим проектом, який займає 100% часу. Я свою частину робіт зробив, і поїхав на тиждень у відпустку на море. Повернувся засмаглим. Решта так і працювали, включаючи керівника контори, а при такому літі звідки у них загар? Тепер, коли до нас заходять сторонні люди, вони думають, що директор – я.

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Відтінок моєї засмаги називається "домашній затишок".

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– Циля, ти їздила на море разом з Сарою?

–Таки так.

– Сарочка так засмагла, а ти така бліда...

– Ой, я тебе благаю! До неї, крім засмаги, ніхто не приставав!

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Я задоволений цим літом, адже воно подарувало мені ідеальний загар білого відтінку.

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За місяць на пляжах до неї тверезим навіть загар не приставав.

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Моє гасло на це літо: "Відсутність засмаги – ознака аристократії!"

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Відпочивала на море. Мої уявлення про цей світ зруйнував негр, який мазався кремом для засмаги.

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Засмага з солярію відрізняється від засмаги на пляжі, як секс з гумовою жінкою і зі справжньою. Результат – той самий. Умови різні.

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Ну що, рабський загар собі вже забезпечили на городі, а тепер – за панським, на море!

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Засмага, як той мужик нахабний – пристав, як ненормальний. Довелося облізти.

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Щоб краще засмагнути на пляжі, дівчата знімають ліфчики, а хлопці обручки.

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Літо – це можливість згоріти по дорозі на роботу.

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4 години повалялася на пляжі й відчула себе змією – шкурка злазить.

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Хочеш красиву фігуру і рівний загар? Вперед влітку до бабусі на грядки.

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Спека смажить... є можливість помінятися – був білим, а став червоношкірим... Чому б і ні?

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Кого там шоколадкою називають? Засмаглу людину? А я ось теж шоколадка... Тільки біла.

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