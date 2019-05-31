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Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок

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жарти про блондинок

Світлоголова частина людства має своє власне свято – 31 травня – Всесвітній день блондинок. Ми підготували для вас кумедні жарти та веселі анекдоти. Читайте та насолоджуйтесь гумором!

Вчені вважають, що справжня блондинка – явище рідкісне. Дослідження показали, що вже до 2202 року блондинки остаточно зникнуть з лиця Землі. За останні 50 років число блондинів і блондинок скоротилося з 49 до 14 відсотків від загального числа жителів планети.

Є багато анекдотів про блондинок – ми жартуємо над ними, але з любов'ю!

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***

Розмовляють дві блондинки:
– Знаєш, навіщо на зворотному боці компаса є маленьке дзеркальце?
– Навіщо?
– Щоб знати, хто загубився.

***

Дві блондинки розгадують кросворд:
– Земля, абсолютно непридатна для землеробства. П'ять букв.
– Бетон?

***

Начальник спочатку хвалився всім, що у його секретарки ноги від вух, а потім дивувався, чим вона слухає його розпорядження.

***

Блондинка:
– Ти що образився?
– Я ніколи не ображаюся на дурнів, дітей та жінок.
– Так я по-твоєму ще й дура?!
– Навіть і не знаю, що тобі тепер відповісти...

***

– Дорогий, давай я перефарбуюся в блондинку?
– Мила, але навіщо загострювати?

***

Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок - фото 331147

***

Блондинка влаштувала ДТП.
Поліціянт говорить їй:
– Права...
Блондинка відповідає:
– Ну звичайно – я завжди права!

***

Блондинка каже подрузі:
– Уявляєш, мій друг з Франції пише, що влітку знову поїде за кордон!
– Що за нісенітниця? Як він може поїхати за кордон, якщо він вже там?

***

Блондинка:
– Що таке "матаналіз"?
Хлопець:
– Розділ математики, що вивчає властивості нескінченно малих величин, диференціальне та інтегральне числення, а також...
Блондинка:
– Розділ ЧОГО?!

***

Розмова телефоном двох блондинок:
– Леся, який у тебе номер квартири?
– Тут складно. Я тобі зараз розповім, як мене знайти. У дворі стоїть новорічна ялинка. Так ось, стань до неї спиною...
– Леся, блін! Ялинка кругла!..

***

Із щоденника блондинки:
"Я сьогодні на ринку купувала купальник, і в примірювальній була зроблена дірка в сусідній намет, де якийсь грузин фруктами торгує. Дивно, навіщо комусь підглядати за грузином?".

***

Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок - фото 331148

***

Цікаво, що і брюнетку, фарбовану в блондинку, і блондинку, фарбовану в брюнетку, називають однаково: фарбованою блондинкою.

***

Чоловік: Ну ти повна дура!
Дружина: Це ти мене зараз товстою обізвав?!

***

Блондинка в бухгалтерії каже подрузі:
– Дивись, у тебе зараз швидкість передачі даних впаде – ти мережевий кабель дверцятами перетиснула...

***

Блондинка – блондинці:
– Вчора закінчила читати "Робінзон Крузо". От він придурок. Стільки років на острові прожив і не здогадався по мобілці подзвонити.
– Ти що, дурна? Ти знаєш, який з острова тариф!

***

– Щось стільниковий глючить...
– А ти його ронила?
– Ронила! не допомагає!

***

Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок - фото 331149

***

– Ти чому мене не запитаєш, як я день сьогодні провела?
– Запитаю, кохана, адже ти мене інакше забембаєш!..

***

Симпатична блондинка з образою запитує у подруги:
– Чому, прощаючись, фахівець з техпідтримки каже мені не "До скорої зустрічі", а "Сподіваюся, що ми з вами більше не побачимося"?

***

Одна блондинка говорить інший:
– Сопромат і матан я здала на "відмінно", тепер можна і розслабитися!
– Тоді пішли по мужиках!
– Ой, тільки не це. Знову напружуватися, ідіотку з себе корчити...

***

Одна блондинка знала російську, англійську, французьку та німецьку. Але тільки цифри.

***

Запитав у своєї дівчини: – чому ракета "балістична"?
– Тому, що коли вона, коли злітає, скидає баласт!

***

Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок - фото 331150

До теми: Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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