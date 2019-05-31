Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок

Світлоголова частина людства має своє власне свято – 31 травня – Всесвітній день блондинок. Ми підготували для вас кумедні жарти та веселі анекдоти. Читайте та насолоджуйтесь гумором!

Вчені вважають, що справжня блондинка – явище рідкісне. Дослідження показали, що вже до 2202 року блондинки остаточно зникнуть з лиця Землі. За останні 50 років число блондинів і блондинок скоротилося з 49 до 14 відсотків від загального числа жителів планети.

Є багато анекдотів про блондинок – ми жартуємо над ними, але з любов'ю!

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Розмовляють дві блондинки:

– Знаєш, навіщо на зворотному боці компаса є маленьке дзеркальце?

– Навіщо?

– Щоб знати, хто загубився.

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Дві блондинки розгадують кросворд:

– Земля, абсолютно непридатна для землеробства. П'ять букв.

– Бетон?

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Начальник спочатку хвалився всім, що у його секретарки ноги від вух, а потім дивувався, чим вона слухає його розпорядження.

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Блондинка:

– Ти що образився?

– Я ніколи не ображаюся на дурнів, дітей та жінок.

– Так я по-твоєму ще й дура?!

– Навіть і не знаю, що тобі тепер відповісти...

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– Дорогий, давай я перефарбуюся в блондинку?

– Мила, але навіщо загострювати?

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Блондинка влаштувала ДТП.

Поліціянт говорить їй:

– Права...

Блондинка відповідає:

– Ну звичайно – я завжди права!

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Блондинка каже подрузі:

– Уявляєш, мій друг з Франції пише, що влітку знову поїде за кордон!

– Що за нісенітниця? Як він може поїхати за кордон, якщо він вже там?

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Блондинка:

– Що таке "матаналіз"?

Хлопець:

– Розділ математики, що вивчає властивості нескінченно малих величин, диференціальне та інтегральне числення, а також...

Блондинка:

– Розділ ЧОГО?!

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Розмова телефоном двох блондинок:

– Леся, який у тебе номер квартири?

– Тут складно. Я тобі зараз розповім, як мене знайти. У дворі стоїть новорічна ялинка. Так ось, стань до неї спиною...

– Леся, блін! Ялинка кругла!..

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Із щоденника блондинки:

"Я сьогодні на ринку купувала купальник, і в примірювальній була зроблена дірка в сусідній намет, де якийсь грузин фруктами торгує. Дивно, навіщо комусь підглядати за грузином?".

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Цікаво, що і брюнетку, фарбовану в блондинку, і блондинку, фарбовану в брюнетку, називають однаково: фарбованою блондинкою.

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Чоловік: Ну ти повна дура!

Дружина: Це ти мене зараз товстою обізвав?!

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Блондинка в бухгалтерії каже подрузі:

– Дивись, у тебе зараз швидкість передачі даних впаде – ти мережевий кабель дверцятами перетиснула...

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Блондинка – блондинці:

– Вчора закінчила читати "Робінзон Крузо". От він придурок. Стільки років на острові прожив і не здогадався по мобілці подзвонити.

– Ти що, дурна? Ти знаєш, який з острова тариф!

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– Щось стільниковий глючить...

– А ти його ронила?

– Ронила! не допомагає!

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– Ти чому мене не запитаєш, як я день сьогодні провела?

– Запитаю, кохана, адже ти мене інакше забембаєш!..

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Симпатична блондинка з образою запитує у подруги:

– Чому, прощаючись, фахівець з техпідтримки каже мені не "До скорої зустрічі", а "Сподіваюся, що ми з вами більше не побачимося"?

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Одна блондинка говорить інший:

– Сопромат і матан я здала на "відмінно", тепер можна і розслабитися!

– Тоді пішли по мужиках!

– Ой, тільки не це. Знову напружуватися, ідіотку з себе корчити...

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Одна блондинка знала російську, англійську, французьку та німецьку. Але тільки цифри.

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Запитав у своєї дівчини: – чому ракета "балістична"?

– Тому, що коли вона, коли злітає, скидає баласт!

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