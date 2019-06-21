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Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
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Відпочинок в Туреччині, Єгипті, Тунісі, Таїланді та інших популярних курортах супроводжується сервісом "все включено". На all inclusive туристи ні про що не переживають, а просто лежать на шезлонгу біля води та відпочивають 24/7. Читайте далі актуальні анекдоти про літній відпочинок!
Кумедні приколи, жарти та курйози про туристів на канікулах повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями!
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Коротко й по суті:
Щойно повернувся з Туреччини. Відпочив здорово, просто немає слів (все включено). Тільки приїхали в готель зустрічають, посміхаються, видають рекламний проспект готелю. У ньому докладно описано, що саме ми можемо мати, враховуючи, що все включено. Розділ "Розваги", підпункт "Безкоштовний", перший пункт – "Медсестра"...
P.S. Скільки ми її не шукали, так і не знайшли, напевно, хтось раніше "Захворів".
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Для єгиптян в російських готелях розроблена система "все включено": кілька пляшок горілки, пара товаришів, по чарці плюс мордобій. Причому ні від чого не можна відмовлятися.
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Тільки в нашому агентстві ви можете замовити Діда Мороза і Снігуроньку за програмою "все включено". Передбачено таке:
– Дітям подарунки
– Дружині увагу Діда Мороза
– Чоловікові поцілунки від Снігуроньки
– В кінці вечора Дід Мороз наб'є вам морду, а Снігуронька потягає вашу дружину за волосся!
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Щонеділі у мене відпочинок "все включено" – включена пральна машина, духовка, праска...
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Російські курорти освоюють систему обслуговування "все включено, тварюки!"
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Як на один квиток до Туреччини відпочити всією сім'єю? Віддати квиток тещі!
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Туреччина кричала: Приїжджай засмагати! Париж кричав: Приїжджай фоткатися! Єгипет нагадував про піраміди. А зарплата сказала: Іди по гриби, фантазерка!
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Жінка – як улюблений светр. Ти його звичайно дуже любиш, але на фіга він тобі в Туреччині потрібний?
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Коли у Галі в Туреччині забрали паспорт, вона злякалася, але подумки погодилася стати повією. Потім митник повернув паспорт, але думка Галю вже не покидала.
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Подивившись передачу "Навколо світу" Олена виявила, що все включено – це не те, чим вона займалася в Туреччині.
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Найбільш питущими країнами у світі були визнані: взимку – Росія, а в сезон відпусток – Єгипет, Туреччина, Кіпр і Таїланд!
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– Ніяк не збагну, навіщо ми їдемо на вихідні в село, до твоїх батьків? – запитує молода дівчина хлопця. – Нам, люба, треба думати про наші величезні борги. – А хіба ми не можемо думати про них в Туреччині або Єгипті?
***
Стук у двері в готелі в Туреччині: – Соррі, клінінг рум. – Вибачте, ми не одягнені. – Ок, сер. Стук у двері в пансіонаті в Криму: – Вибачте, ми не одягнені. – Так одягайтеся швидше!
***
– А де зараз Янукович? – У Туреччині з візитом. – Не зміг "увімкнути" Україну, так поїхав туди, де всю включено?
***
Вираз "Засадити по самі помідори" після введення санкцій проти Туреччини набув нового сенсу.
***
Відпочивали з батьками в Болгарії за системою "все включено", приходимо з вечері, мама заглядає в ванну (вона спільна з туалетом):
– О! Подарунок від шеф-кухаря.
Я заглядаю і бачу чотири рулону туалетного паперу:
– Ага, він ніби натякає, що вечеря сьогодні у нього не вдалася.
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Чому російські туристи часто вибирають схеми відпочинку "все включено"? Тому що в Росії, як правило, майже все вимкнено.
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Вікторина: постав питання прем'єру й отримай в подарунок тривалий відпочинок по системі "все включено" на курорті під Магаданом.
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Дружина взяла путівку в Єгипет. Чоловік її питає:
– Ну як там готель?
– Все включено.
– Це як?
– Пити й жерти можна скільки завгодно!
– Круто. А чого ти така засмучена?
– Тому, що пірамід ти не побачиш!
***
Щосуботи та щонеділі у багатьох дружин відпочинок "all inclusive": у них все включено – пральна машина, духовка, праска, пилосос...
До теми: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
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