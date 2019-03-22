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Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру

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Приколи про футбол

Останнім часом як збірна України, так і українські клуби не тішать перемогами. Але знайти позитив можна навіть у поразках: ось веселі анекдоти про футбол та футболістів, які піднімуть вам настрій!

22 березня Україна зіграє проти Португалії матчі відбору на Євро 2020. Ми не покладаємо великих надій на перемогу "синьо-жовтих", тож пропонуємо підготуватися до ймовірної поразки з гумором. Читайте кумедні приколи, смійтеся самі та діліться гумором із друзями й колегами ;) Ну і, звісно, вболівайте за збірну України!

***

– Ти за кого на Євро 2020 уболівати будеш?
– За наших.
– Це зрозуміло. А потім за кого?

***

– Тату, а наша збірна, за теорією ймовірності, коли-небудь виграє в футбол ?
– Навряд чи! Тут вже теорія малоймовірності.

***

У збірної України для товариських ігор не вистачає мотивації. А для офіційних – вміння.

***

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– Чи можна працювати, як аматори, а отримувати, як найбільш високооплачувані професіонали?
– Можна, – відповіли футболісти нашої збірної.

***

У футбольного тренера народився син, але завтра дуже важливий матч, він сильно зайнятий і посилає в пологовий будинок гравця, який пропустить поєдинок. Футболіст повертається з пологового і ділиться з тренером своїми враженнями:
– Він ваша копія, такий маленький, товстенький, нічого не тямить і весь час кричить.

***

Розмова двох футбольних коментаторів:
– Тобі подобається гра цього футболіста?
– Він нагадує мені Моцарта.
– Але Моцарт ніколи не грав в футбол!
– Саме так!

***

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***

У воротаря футбольного клубу навіть на телефоні багато пропущених.

***

Тепер мій улюблений футболіст – Неймар. Він об'єднав два моїх хобі: футбол і лежати.

***

Раніше слабких і немічних дітей скидали зі скелі, а наші їх підібрали і виховали з них футболістів збірної.

***

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Мільйони людей в нашій країні не вміють грати в футбол, але лише гравці збірної роблять це за такі великі гроші.

***

Нападник футбольної команди запитує суддю на полі:
– Як звуть вашого собаку?
– У мене немає собаки!
– Як?! Сліпий і без собаки?!

***

Чоловік із дружиною на кухні. Раптом через стіну:
– Ідіоти!!!
Чоловік – дружині:
– Увімкни телевізор, зовсім забув, там же наші у футбол грають.

***

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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