Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми

Що, якби історичні постаті були сучасними політиками та вирішили би балотуватися на виборах? Дивіться підбірку кумедних політичних плакатів.

Передвиборчі кампанії стають дедалі креативнішими. Уявіть, що правителі Київської Русі живуть у 2019 році й теж подають свої кандидатури на вибори.

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Дивіться кумедні меми!

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