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Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми

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Вибори 2019 - фото 1
Вибори 2019

Що, якби історичні постаті були сучасними політиками та вирішили би балотуватися на виборах? Дивіться підбірку кумедних політичних плакатів.

Передвиборчі кампанії стають дедалі креативнішими. Уявіть, що правителі Київської Русі живуть у 2019 році й теж подають свої кандидатури на вибори.

І ще: У Charlie Hebdo показали гостру карикатуру на вибори у Росії

Дивіться кумедні меми!

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314251

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314252

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314253

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314254

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314255

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314256

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314257

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314258

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314259

Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми - фото 314260

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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