Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать

Жінки та їхня логіка – невичерпне джерело для жартів. Ми зібрали найкращі анекдоти на цю тему. Читайте і заряджайтеся позитивом!

Наші жінки настільки суворі, що п'ють чай для схуднення разом з тортом.

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Від жінки неможливо відкупитися грошима, їй все одно потрібен ваш мозок.

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Чоловіки не настільки розумні, щоб зрозуміти жіночу логіку. Жінки – розумніші, вони навіть не намагаються зрозуміти чоловічу.

У житті жінки рано чи пізно настає момент, коли вона повинна остаточно визначитися зі своїм віком і дотримуватися його.

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Жінки витрачають гроші з розумом! У підсумку – ні грошей, ні розуму ...

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– Стерво! – думали дві жінки, з милою усмішкою дивлячись в очі одна одній.

Якщо дівчина попросила тебе залишити її саму, то залиш її саму, але так, щоб вона не залишалася самою! Словом, удачі тобі, чувак!

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Весілля – це рубікон, перейшовши який жінка перестає замислюватися про майбутнє. Чоловік же тільки починає.

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– Хто з'явився раніше – чоловік чи жінка?

– Першою з'явилася жінка! Приготувала сніданок і зварила кави ... Чоловік повільно виповз зі спальні на запах.

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Є жінки, яких важко не знайти, а потім неможливо втратити.

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