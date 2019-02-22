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Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать

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Жарти про жінок

Жінки та їхня логіка – невичерпне джерело для жартів. Ми зібрали найкращі анекдоти на цю тему. Читайте і заряджайтеся позитивом!

Наші жінки настільки суворі, що п'ють чай для схуднення разом з тортом.

***

Від жінки неможливо відкупитися грошима, їй все одно потрібен ваш мозок.

***

Чоловіки не настільки розумні, щоб зрозуміти жіночу логіку. Жінки – розумніші, вони навіть не намагаються зрозуміти чоловічу.

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У житті жінки рано чи пізно настає момент, коли вона повинна остаточно визначитися зі своїм віком і дотримуватися його.

***

Жінки витрачають гроші з розумом! У підсумку – ні грошей, ні розуму ...

***

– Стерво! – думали дві жінки, з милою усмішкою дивлячись в очі одна одній.

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Якщо дівчина попросила тебе залишити її саму, то залиш її саму, але так, щоб вона не залишалася самою! Словом, удачі тобі, чувак!

***

Весілля – це рубікон, перейшовши який жінка перестає замислюватися про майбутнє. Чоловік же тільки починає.

***

– Хто з'явився раніше – чоловік чи жінка?
– Першою з'явилася жінка! Приготувала сніданок і зварила кави ... Чоловік повільно виповз зі спальні на запах.

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***

Є жінки, яких важко не знайти, а потім неможливо втратити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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