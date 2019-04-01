Анекдоти на 1 квітня: веселі жарти й гуморески про День сміху

Найкращі жарти на 1 квітня українською мовою – на Радіо МАКСИМУМ! Зібрали прикольні анекдоти на День сміху 2019 та веселі гуморески, які піднімуть настрій вашим друзям та рідним.

Приколи на 1 квітня – чудовий спосіб показати або ж перевірити власне почуття гумору та розвеселити близьких. Зацініть у День сміху небанальні анекдоти та гуморески!

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Зібрали для вас жарти 1 квітня на будь-який смак: обирайте, що вас цікавить – та надсилайте своїм друзям і рідним!

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– Стефко! – кричить сусідка. – Ти чим своїх свиней годуєш?

– А тобі що до того?

– Та я також хочу так схуднути!...

***

– У нас, у лікарів, є усього два бажання. Щоб бідні ніколи не хворіли, а багаті ніколи не одужували.

***

Прилетіли американці на місяць. Висадились. Дивляться, в кратері люди якісь сидять, постелена капа, цибулька, сало, первачок, збоку лежать клітчасті сумки... Здивований командир американського екіпажу підходить і запитує:

– Ви хто такі???

– Українці!

– А що ви ТУТ робите?

– Як що, на заробітки приїхали!

– НА МІСЯЦЬ???

– Та чого ж на місяць, на півроку мінімум!

***

1961 рік. Стоїть гуцул на полонині. Курить люльку. Враз біжить до нього внук і кричить:

– Діду, діду, москалі у космос полетіли!

Гуцул повільно вийняв люльку і спитав:

– Що, всі?

***

Чоловік дружині:

– Люба, так вийшло... п'янка, компанія, і ... я тобі зрадив!

Дружина:

– Любий, я теж на вечірці напилася і трахнулася з першим зустрічним!

Чоловік: ПЕРШЕ КВІТНЯ!

Дружина: Ні, я 26-го березня ...

***

Добре тим, у кого було весіллям 1 квітня.. При розлученні можна буде сказати, що це був всього лише безневинний жарт.

***

Метрополітен теж готує свої жарти до 1 квітня. Тепер бильця і сходинки їздитимуть в різні боки.

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День дурня – єдине свято, яке об'єднує людей всіх кольорів шкіри, різного віку й усіх релігій.

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Природа теж приготувала нам жарт на перше квітня - вона стверджує, що вже місяць йде весна.

***

– Тато! 23 лютого ми з мамою вітали тебе. 8 березня, ми з тобою вітали маму. А коли ви разом будете вітати мене?

– Наступне свято твоє ! Тебе ми будемо вітати 1 квітня. В день твого ангела.

***

Дружина побила власного чоловіка. Підсудну просять розповісти, чому так.

– Спочатку він покликав мене з роботи додому, потім роздягнув і уклав в ліжко, а потім з ідіотським сміхом сказав, що сьогодні 1 квітня!

***

Ось уже протягом кількох років Петренко 1 квітня отримує телеграму: "Ваша бабуся з Австралії помирає. Повідомте номер рахунку для переказу 10 мільйонів спадщини". Іванов щоразу сміявся над дурним жартом і рвав телеграму. В цей час в далекій Австралії лікарі знову змушували бідну бабусю пожити ще рік, поки її внук не порозумнішає.

***

У народі кажуть: Якщо першого квітня не пожартуєш, то будеш відчувати себе останнім дурнем. А якщо пожартуєш, то першим.

***

Слабке дихання

Брав уроки кум у кума,

Як діяти має,

Коли спинить поліція,

І строго спитає.

– Чи вживав ти алкоголю,

– Часом й боронь Боже,

– Мовляв рухатись при цьому,

– Соромно й негоже.

***

Золоте весілля

В діда Гната у сім’ї

Визначна подія –

Півстоліття вже у шлюбі

Він й баба Надія.

Поз’їжджалась дітвора,

Правнуки, онуки.

Зайшов сільський голова,

Щоб потиснуть руки.

Завітали всі сусіди,

Родичі, знайомі,

Журналісти із видання

"Село на підйомі".

Добрих слів наговорили,

Щось й подарували,

Довгих років "молодятам"

Щиро побажали.

Під кінець вже журналісти

До баби звернулись:

"Ви б за діда знов… якби

Роки повернулись?"

"За оцього? Та ви що?!

Бузувір, та й годі.

Та не знайдете такого

Більше у природі!

Ходить, бурчить, чіпляється,

Все йому не смачно.

А на мене ж задивлялись

Хлопці кращі значно.

Із ним молодість моя

Так хутенько збігла…

Я б за нього не пішла…

Я б за ним побігла.

(Олексій Домницький)

***

Хитрий Гриць

– Якщо будеш, – каже дід, –

Ти на скрипці грати,

Буду тобі кожен день

На кіно давати.

– Пхе, – сміється Гриць малий, –

Так не вийде, діду!

На кіно мені дадуть

Четверо сусідів.

Будуть також кожен день

На кіно давати

Із умовою: якщо

Я не буду грати!

(В. Бондаренко)

***

Вполював кум гусака

Повернувся з полювання

Мисливець Кислиця –

З одного боку гусак,

З другого рушниця.

Сам побитий, у синцях,

Ще й дві ґулі має.

– Звідки ти прийшов отак? –

Кум Іван питає.

– З полювання, – відказує

Невдаха-мисливець, –

Вполював от пернатого

Жінці на гостинець!

– А побитий сам чому? –

Іван поспитався. –

Може, тобі цього разу

Лютий звір попався?

– Та не винен тут гусак, –

Кум озвався з гиком, —

Та господар, бач, у нього

Виявився диким.

(Петро Досужний)

***

Добра натура

Грає скрипка, грає кобза

І бандура грає;

Чумак літом у кожусі

Гопки витинає.

Витинає чумак гопки,

Аж потом заллявся…

"Та скинь-бо ти кожух, брате!"

Якийсь обізвався.

"Ні, не скину! – чумак каже.–

Бо натуру маю,

Що йно тілько з себе скину,

То все пропиваю!"

***

Добре торгувалось

Чи в Києві, чи в Полтаві,

Чи в самій столиці

З мазницею мужик ходить

Помежи крамниці…

У крамницях, куди глянеш,

Сріблом-злотом сяє,

Мужикові то й байдуже:

Він дьогтю питає.

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