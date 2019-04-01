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Анекдоти на 1 квітня: веселі жарти й гуморески про День сміху
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Найкращі жарти на 1 квітня українською мовою – на Радіо МАКСИМУМ! Зібрали прикольні анекдоти на День сміху 2019 та веселі гуморески, які піднімуть настрій вашим друзям та рідним.
Приколи на 1 квітня – чудовий спосіб показати або ж перевірити власне почуття гумору та розвеселити близьких. Зацініть у День сміху небанальні анекдоти та гуморески!
Це цікаво: Кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег у День дурня
Зібрали для вас жарти 1 квітня на будь-який смак: обирайте, що вас цікавить – та надсилайте своїм друзям і рідним!
Анекдоти
***
– Стефко! – кричить сусідка. – Ти чим своїх свиней годуєш?
– А тобі що до того?
– Та я також хочу так схуднути!...
***
– У нас, у лікарів, є усього два бажання. Щоб бідні ніколи не хворіли, а багаті ніколи не одужували.
***
Прилетіли американці на місяць. Висадились. Дивляться, в кратері люди якісь сидять, постелена капа, цибулька, сало, первачок, збоку лежать клітчасті сумки... Здивований командир американського екіпажу підходить і запитує:
– Ви хто такі???
– Українці!
– А що ви ТУТ робите?
– Як що, на заробітки приїхали!
– НА МІСЯЦЬ???
– Та чого ж на місяць, на півроку мінімум!
***
1961 рік. Стоїть гуцул на полонині. Курить люльку. Враз біжить до нього внук і кричить:
– Діду, діду, москалі у космос полетіли!
Гуцул повільно вийняв люльку і спитав:
– Що, всі?
***
Чоловік дружині:
– Люба, так вийшло... п'янка, компанія, і ... я тобі зрадив!
Дружина:
– Любий, я теж на вечірці напилася і трахнулася з першим зустрічним!
Чоловік: ПЕРШЕ КВІТНЯ!
Дружина: Ні, я 26-го березня ...
***
Добре тим, у кого було весіллям 1 квітня.. При розлученні можна буде сказати, що це був всього лише безневинний жарт.
***
Метрополітен теж готує свої жарти до 1 квітня. Тепер бильця і сходинки їздитимуть в різні боки.
***
День дурня – єдине свято, яке об'єднує людей всіх кольорів шкіри, різного віку й усіх релігій.
***
Природа теж приготувала нам жарт на перше квітня - вона стверджує, що вже місяць йде весна.
***
– Тато! 23 лютого ми з мамою вітали тебе. 8 березня, ми з тобою вітали маму. А коли ви разом будете вітати мене?
– Наступне свято твоє ! Тебе ми будемо вітати 1 квітня. В день твого ангела.
***
Дружина побила власного чоловіка. Підсудну просять розповісти, чому так.
– Спочатку він покликав мене з роботи додому, потім роздягнув і уклав в ліжко, а потім з ідіотським сміхом сказав, що сьогодні 1 квітня!
***
Ось уже протягом кількох років Петренко 1 квітня отримує телеграму: "Ваша бабуся з Австралії помирає. Повідомте номер рахунку для переказу 10 мільйонів спадщини". Іванов щоразу сміявся над дурним жартом і рвав телеграму. В цей час в далекій Австралії лікарі знову змушували бідну бабусю пожити ще рік, поки її внук не порозумнішає.
***
У народі кажуть: Якщо першого квітня не пожартуєш, то будеш відчувати себе останнім дурнем. А якщо пожартуєш, то першим.
Гуморески
***
Слабке дихання
Брав уроки кум у кума,
Як діяти має,
Коли спинить поліція,
І строго спитає.
– Чи вживав ти алкоголю,
– Часом й боронь Боже,
– Мовляв рухатись при цьому,
– Соромно й негоже.
***
Золоте весілля
В діда Гната у сім’ї
Визначна подія –
Півстоліття вже у шлюбі
Він й баба Надія.
Поз’їжджалась дітвора,
Правнуки, онуки.
Зайшов сільський голова,
Щоб потиснуть руки.
Завітали всі сусіди,
Родичі, знайомі,
Журналісти із видання
"Село на підйомі".
Добрих слів наговорили,
Щось й подарували,
Довгих років "молодятам"
Щиро побажали.
Під кінець вже журналісти
До баби звернулись:
"Ви б за діда знов… якби
Роки повернулись?"
"За оцього? Та ви що?!
Бузувір, та й годі.
Та не знайдете такого
Більше у природі!
Ходить, бурчить, чіпляється,
Все йому не смачно.
А на мене ж задивлялись
Хлопці кращі значно.
Із ним молодість моя
Так хутенько збігла…
Я б за нього не пішла…
Я б за ним побігла.
(Олексій Домницький)
***
Хитрий Гриць
– Якщо будеш, – каже дід, –
Ти на скрипці грати,
Буду тобі кожен день
На кіно давати.
– Пхе, – сміється Гриць малий, –
Так не вийде, діду!
На кіно мені дадуть
Четверо сусідів.
Будуть також кожен день
На кіно давати
Із умовою: якщо
Я не буду грати!
(В. Бондаренко)
***
Вполював кум гусака
Повернувся з полювання
Мисливець Кислиця –
З одного боку гусак,
З другого рушниця.
Сам побитий, у синцях,
Ще й дві ґулі має.
– Звідки ти прийшов отак? –
Кум Іван питає.
– З полювання, – відказує
Невдаха-мисливець, –
Вполював от пернатого
Жінці на гостинець!
– А побитий сам чому? –
Іван поспитався. –
Може, тобі цього разу
Лютий звір попався?
– Та не винен тут гусак, –
Кум озвався з гиком, —
Та господар, бач, у нього
Виявився диким.
(Петро Досужний)
***
Добра натура
Грає скрипка, грає кобза
І бандура грає;
Чумак літом у кожусі
Гопки витинає.
Витинає чумак гопки,
Аж потом заллявся…
"Та скинь-бо ти кожух, брате!"
Якийсь обізвався.
"Ні, не скину! – чумак каже.–
Бо натуру маю,
Що йно тілько з себе скину,
То все пропиваю!"
***
Добре торгувалось
Чи в Києві, чи в Полтаві,
Чи в самій столиці
З мазницею мужик ходить
Помежи крамниці…
У крамницях, куди глянеш,
Сріблом-злотом сяє,
Мужикові то й байдуже:
Він дьогтю питає.
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