Гарячі крихітки: Ірина Шейк і Стелла Максвелл похизувались формами

Популярні модель Ірина Шейк та Стелла Максвелл вирішили вразити шанувальників наповал. Ангели Victoria's Secret продемонстрували ефектні фігури у купальниках.

34-річна відома модель Ірина Шейк встигає не тільки працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за ефектною красунею стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. Адже зірка обожнює ділитись з прихильниками найкращими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно зірка опублікувала яскраве фото з колегою по подіуму Victoria's Secret Стеллою Максвел. Білявка також запостила знімок і в свій профіль, адже на ньому дівчата виглядають справді по-ангельськи ідеальними з розкішними фігурами.

instagram.com/irinashayk

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