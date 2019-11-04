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Гарячі крихітки: Ірина Шейк і Стелла Максвелл похизувались формами

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Ірина Шейк і Стелла Максвелл - фото 1
Ірина Шейк і Стелла Максвелл / instagram.com/irinashayk

Популярні модель Ірина Шейк та Стелла Максвелл вирішили вразити шанувальників наповал. Ангели Victoria's Secret продемонстрували ефектні фігури у купальниках.

34-річна відома модель Ірина Шейк встигає не тільки працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за ефектною красунею стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. Адже зірка обожнює ділитись з прихильниками найкращими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно зірка опублікувала яскраве фото з колегою по подіуму Victoria's Secret Стеллою Максвел. Білявка також запостила знімок і в свій профіль, адже на ньому дівчата виглядають справді по-ангельськи ідеальними з розкішними фігурами.

instagram.com/irinashayk - фото 365847
instagram.com/irinashayk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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