Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

53-річна Елізабет Херлі показала ідеальну фігуру в купальнику

  • 101
Ліз Харлі вразила формами - фото 1
Ліз Харлі вразила формами / instagram.com/elizabethhurley1

Відома англійська акторка Елізабет Херлі не припиняє дивувати шанувальників своїм розкішним виглядом. Недавні фото зірки в купальнику вкотре підтверджують, що жінка може бути красивою у будь-якому віці!

53-річна англійська модель та акторка Елізабет Херлі не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,2 мільйона підписників. І це не дивно, адже Ліз постійно ділиться свіжими фото, а особливо полюбляє кадри у бікіні.

І ще: Зірка Щоденників Вампіра зачарувала новою зйомкою

Нещодавно Херлі знову нагадала, що з легкістю позмагається з Монікою Беллуччі у красі та бажаності. Модель показала світлину у чорному купальнику власного бренду, який підкреслює її струнку фігуру та пишні форми. Важко повірити, що зірка перетнула межу у 50 років.

Читайте також: Емілі Ратажковскі топлес станцювала для фанатів: відео (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 08:00
  • 53
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 566
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1395472
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз