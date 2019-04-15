53-річна Елізабет Херлі показала ідеальну фігуру в купальнику

Відома англійська акторка Елізабет Херлі не припиняє дивувати шанувальників своїм розкішним виглядом. Недавні фото зірки в купальнику вкотре підтверджують, що жінка може бути красивою у будь-якому віці!

53-річна англійська модель та акторка Елізабет Херлі не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,2 мільйона підписників. І це не дивно, адже Ліз постійно ділиться свіжими фото, а особливо полюбляє кадри у бікіні.

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Нещодавно Херлі знову нагадала, що з легкістю позмагається з Монікою Беллуччі у красі та бажаності. Модель показала світлину у чорному купальнику власного бренду, який підкреслює її струнку фігуру та пишні форми. Важко повірити, що зірка перетнула межу у 50 років.

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