Анджеліна Джолі вийшла в світ з усіма своїми дітьми

У повному складі сім'ю можна спостерігати вкрай рідко / Omde

Актриса Анджеліна Джолі, яка зіграє в трилері Тим, ​​хто бажає моєї смерті, з'явилася на публіці зі спадкоємцями. Дивіться рідкісні кадри сім'ї в повному складі.

43-річна знаменитість вийшла в світ разом з шістьма своїми дітьми: 17-річним Меддоксом, 15-річним Паксом, 14-річною Захарою, 12-річною Шайло і 10-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. У Нью-Йорку актриса відвідала спеціальний показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер".

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У повному складі сім'ю можна спостерігати вкрай рідко. Для заходу Джолі вибрала елегантне вбрання. Артистка одягла синю сукню-пальто і завужені брюки. Образ доповнювали туфлі-човники і чорна сумка.

Останнім часом актриса живе разом з дітьми в Лос-Анджелесі, де проходять зйомки фільму про батьків Пітера Пена і Аліси (з "Аліси в країні чудес"). У новій кінострічці Джолі виконає роль мами дітей, а роль батька дісталася акторові Девіду Ойелоуо.

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