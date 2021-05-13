Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Анджеліна Джолі відверто розповіла, чому досі не завела стосунки

  • 28
Анджеліна Джолі - фото 1
Анджеліна Джолі / gettyimages

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі нарешті розкрила таємницю, чому не пов'язала свою долю з новим обранцем після розставання з Бредом Пітом у 2016 році.

Про це актриса розповіла в інтерв'ю порталу Daily Pop.

І ще: Анджеліна Джолі поскаржилася на нестачу грошей після розлучення з Піттом

За п'ять років папараці жодного разу не бачили Джолі в компанії чоловіка. 45-річна знаменитість підтвердила, що за весь цей час у неї не було романтичних зв'язків. Їх відсутність вона пояснила надмірною вимогливістю до представників протилежної статі.

"Коли ви прокидаєтеся, то просто відчуваєте, що маєте переконатися в тому, що діти в порядку: і фізично, і психологічно. Але я думаю, що кілька років тому все змінилося, тепер діти думають: "Я має переконатися, що з мамою все в порядку". Ми команда і мені дуже, дуже пощастило в цьому плані", – розповіла Анджеліна Джолі. "Напевно, у мене просто дуже довгий список з різними "ні". Я вже довгий час одна".

Зараз актриса працює над фільмом Ті, хто бажають моєї смерті. Анджеліна проводить активну піар-кампанію щодо його просування в ході якої ділиться своїми сімейними секретами.

Анджеліна Джолі відверто розповіла, чому досі не завела стосунки - фото 459309

Це цікаво: Ця іспанська модель вражає схожістю з Анджеліною Джолі (відео)

пропозиції партнерів
Новини