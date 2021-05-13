Анджеліна Джолі відверто розповіла, чому досі не завела стосунки

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі нарешті розкрила таємницю, чому не пов'язала свою долю з новим обранцем після розставання з Бредом Пітом у 2016 році.

Про це актриса розповіла в інтерв'ю порталу Daily Pop.

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За п'ять років папараці жодного разу не бачили Джолі в компанії чоловіка. 45-річна знаменитість підтвердила, що за весь цей час у неї не було романтичних зв'язків. Їх відсутність вона пояснила надмірною вимогливістю до представників протилежної статі.

"Коли ви прокидаєтеся, то просто відчуваєте, що маєте переконатися в тому, що діти в порядку: і фізично, і психологічно. Але я думаю, що кілька років тому все змінилося, тепер діти думають: "Я має переконатися, що з мамою все в порядку". Ми команда і мені дуже, дуже пощастило в цьому плані", – розповіла Анджеліна Джолі. "Напевно, у мене просто дуже довгий список з різними "ні". Я вже довгий час одна".

Зараз актриса працює над фільмом Ті, хто бажають моєї смерті. Анджеліна проводить активну піар-кампанію щодо його просування в ході якої ділиться своїми сімейними секретами.

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