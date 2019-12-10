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Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото

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Анджеліна Джолі - фото 1
Анджеліна Джолі / whatsnew2day

Днями всесвітньо відома американська актриса Анджеліна Джолі прибула в Лондон, де відвідала постановку мюзиклу Дорогий Еван Хенсен.

Після вистави вона зустрілася з акторами, і для одного з них, Алекса-Томаса Сміта, ця зустріч була особливою.

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Так, хлопець є затятим фанатом голлівудської зірки. На доказ цього він набив татуювання на своєму плечі із зображенням кумира. Слід зазначити, що Анджеліні Джолі татуювання дуже сподобалося, і вона залишила під ним свій автограф.

"Сьогодні прекрасна Анджеліна Джолі прийшла на "Дорогого Евана Хэнсена". Я показав їй своє татуювання, і воно їй сподобалося. Вона підписала його, поцілувала мене і сказала, що повернеться, щоб подивитися на моє виконання ролі Евана. Я ніколи не отямлюся від цього", – поділився Сміт.

Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото - фото 373504

Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото - фото 373505

Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото - фото 373506

Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото - фото 373507

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Джерело: whatsnew2day
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