Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото

Днями всесвітньо відома американська актриса Анджеліна Джолі прибула в Лондон, де відвідала постановку мюзиклу Дорогий Еван Хенсен.

Після вистави вона зустрілася з акторами, і для одного з них, Алекса-Томаса Сміта, ця зустріч була особливою.

І ще: Донька Пітта і Джолі офіційно стала хлопчиком

Так, хлопець є затятим фанатом голлівудської зірки. На доказ цього він набив татуювання на своєму плечі із зображенням кумира. Слід зазначити, що Анджеліні Джолі татуювання дуже сподобалося, і вона залишила під ним свій автограф.

"Сьогодні прекрасна Анджеліна Джолі прийшла на "Дорогого Евана Хэнсена". Я показав їй своє татуювання, і воно їй сподобалося. Вона підписала його, поцілувала мене і сказала, що повернеться, щоб подивитися на моє виконання ролі Евана. Я ніколи не отямлюся від цього", – поділився Сміт.

Читайте також: Бред Пітт розплакався вперше за 20 років