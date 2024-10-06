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Анджеліна Джолі продає на аукціоні свій вінтажний Ferrari

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Ferrari 250 GT coupé - фото 1
Ferrari 250 GT coupé / Christie’s

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі надала аукціонному дому Christieʼs свій вінтажний Ferrari 250 GT 1958 року випуску. Його виставлять на аукціон 20 листопада.

У Christie's відмовилися повідомляти, як довго акторка володіла автомобілем і чи користувалася вона ним. Про це повідомляє Bloomberg.

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Модель Ferrari 250 GT coupé, вперше представлена ​​на Паризькому автосалоні 1958 року, пропонує 12-циліндровий двигун потужністю 240 кінських сил із вдосконаленими карбюраторами Weber. Кузов створювала одна з найвідоміших автодизайнерських італійських фірм Pininfarina.

Представник аукціонного дому Christieʼs підтвердив, що автомобіль зберіг свій оригінальний двигун, але "ймовірно" його перефарбували у 1978 році з оригінального біло-синього кольору в чорний, а салон – з чорного в червоний.

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Ferrari 250 GT coupé

Автомобіль можна буде побачити 14, 16 і 20 листопада в салоні Christieʼs в Парижі.

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Джерело: Bloomberg
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