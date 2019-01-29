Анджеліна Джолі повертається в кінематограф: що відомо про нову стрічку

Востаннє прихильники бачили Анджеліну Джолі на великих екранах під час прокату драми "Біля моря".

У фільмі актриса знялась зі своїм тепер колишнім чоловіком Бредом Піттом. Опісля Джолі знялась у продовженні "Малафісенти", яке вийде у прокат лише у 2020 році.

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Тепер же стало відомо, що зірка вирішила повернутися на великі екрани: вона підписалась на участь у трилері з гучною назвою "Тим, хто бажає моєї смерті". Фільм базується на книзі Майкла Корити. У центрі сюжету підліток, котрий перебуває у програмі захисту свідків. За ним полюють професійні кілери.

Дивіться трейлер фільму з Анджеліною Джолі Біля моря:

Режисером картини стане Тейлор Шерідан – автор успішних кримінальних стрічок "Вітряна ріка" та "Будь-якою ціною". Старт зйомок запланований на травень 2019 року.

Щоправда, поки невідомо, яка ж роль випаде Анджеліні Джолі у новому фільмі.

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