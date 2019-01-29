Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Анджеліна Джолі повертається в кінематограф: що відомо про нову стрічку

  • 44
Анджеліна Джолі готується до зйомок - фото 1
Анджеліна Джолі готується до зйомок / gettyimages

Востаннє прихильники бачили Анджеліну Джолі на великих екранах під час прокату драми "Біля моря".

У фільмі актриса знялась зі своїм тепер колишнім чоловіком Бредом Піттом. Опісля Джолі знялась у продовженні "Малафісенти", яке вийде у прокат лише у 2020 році.

І ще: Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм виглядом

Тепер же стало відомо, що зірка вирішила повернутися на великі екрани: вона підписалась на участь у трилері з гучною назвою "Тим, хто бажає моєї смерті". Фільм базується на книзі Майкла Корити. У центрі сюжету підліток, котрий перебуває у програмі захисту свідків. За ним полюють професійні кілери.

Дивіться трейлер фільму з Анджеліною Джолі Біля моря:

Режисером картини стане Тейлор Шерідан – автор успішних кримінальних стрічок "Вітряна ріка" та "Будь-якою ціною". Старт зйомок запланований на травень 2019 року.

Щоправда, поки невідомо, яка ж роль випаде Анджеліні Джолі у новому фільмі.

Читайте також: Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі

Джерело: variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31292
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Відео