Анджеліна Джолі показала свій незвичайний будинок в лісі Камбоджі

Актриса і секс-символ Голлівуду Анджеліна Джолі в рамках рекламної кампанії показала свою нерухомість в дуже незвичайному місці – тропічному лісі Камбоджі.

Як повідомляє Harper's Bazaar Arabia, 44-річна зірка любитель незвичайного житла, її не вражають будинку в мегаполісах, Джолі любить частково бути відлюдником і насолоджуватися природою навколо. Саме таке місце актриса знайшла в тропічних лісах Камбоджі.

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Режисером ролика став лауреат премії Оскар Еммануель Любецкі. Під час зйомок Анджеліна Джолі дала інтерв'ю для іноземного видання, в якому розповіла, що придбала нерухомість 18 років тому. Відзначимо, що екс-дружина Бреда Пітта також є послом доброї волі в ООН і виступає проти незаконної вирубки лісу в Камбоджі.

Сам будинок виконаний в південно-східному стилі, а майже всі меблі зроблені з дерева. У вітальні кімнаті на стіні розташований великий портрет азіатської жінки, а неподалік від нього стоїть вінтажний програвач. Сама Джолі говорить, що надихається природою навколо і любить проводити час в цьому будинку.

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