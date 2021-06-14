Анджеліна Джолі побувала в гостях у колишнього чоловіка, і це не Бред Пітт

Днями Анджеліна Джолі була помічена біля житлового комплексу свого першого ексчоловіка Джонні Лі Міллера. Відповідні знімки опублікували закордонні видання. Повідомляється, що актриса була без охорони.

46-річна Анджеліна Джолі вирішила наслідувати приклад Дженніфер Лопес, яка завела роман з екснареченим Беном Аффлеком, і відновила спілкування з колишнім чоловіком, актором Джонні Лі Міллером. Про це пише Page Six.

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Папараці сфотографували зірку, що виходить з дому Джонні пізно вночі. Зустріч тривала більше трьох годин. Як повідомляє видання Page Six, Джолі приїхала в гості з найдорожчою пляшкою вина Peter Michael Wine. Джолі сфотографували без дітей і охоронця.

Нагадаємо, історія стосунків Джолі і Міллер почалася в далекому 1995 році. Пара закрутила роман на зйомках фільму Хакери. Ще через рік зіркова парочка узаконила свої стосунки. Їх шлюб тривав три роки, в 1999 вони подали на розлучення. Напружений графік змусив акторів жити порізно.

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