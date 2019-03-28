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Анджеліна Джолі може зіграти у фільмі Marvel
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Голлівудська актриса Анджеліна Джолі готова потрапити до кіновсесвіту Marvel. Як повідомляють ЗМІ, володарка Оскара веде переговори зі студією. Якщо все пройде вдало, глядачі побачать її у блокбастері "Вічні" (The Eternals). Картина стане супергеройським дебютом для Джолі.
Режисером картини може стати Хлоя Чжао ("Вершник"). Фільм розповідає про суперлюдей, які еволюціонували. Вони захищають Землю, а також борються з девіантами.
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Кого зіграє Анджеліна Джолі, поки невідомо, але можна припустити, що це буде Серсі – супергероїня, котра віддає перевагу життю серед людей. Одна з сюжетних ліній – роман між Серсі й Ікаром, головним "вічним", котрий представив надлюдей світові.
Серед інших жіночих персонажів, які може зіграти Анджеліна, є також Тена, котра була головною "вічною" на Землі, а також її мати Кібела.
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