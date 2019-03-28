Анджеліна Джолі може зіграти у фільмі Marvel

Анджеліна Джолі може з'явитися у фільмі від Marvel / gettyimages

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі готова потрапити до кіновсесвіту Marvel. Як повідомляють ЗМІ, володарка Оскара веде переговори зі студією. Якщо все пройде вдало, глядачі побачать її у блокбастері "Вічні" (The Eternals). Картина стане супергеройським дебютом для Джолі.

Режисером картини може стати Хлоя Чжао ("Вершник"). Фільм розповідає про суперлюдей, які еволюціонували. Вони захищають Землю, а також борються з девіантами.

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Кого зіграє Анджеліна Джолі, поки невідомо, але можна припустити, що це буде Серсі – супергероїня, котра віддає перевагу життю серед людей. Одна з сюжетних ліній – роман між Серсі й Ікаром, головним "вічним", котрий представив надлюдей світові.

Серед інших жіночих персонажів, які може зіграти Анджеліна, є також Тена, котра була головною "вічною" на Землі, а також її мати Кібела.

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