Android втратить головну перевагу перед iPhone

Google має намір додати особливу програму захисту Android шляхом впровадження певних заборон в мобільній операційній системі. Неприємні нововведення виявили експерти в одній зі свіжих версій Advanced Protection Program. Результати виявилися невтішні – Android може втратити головну перевагу iOS.

Advanced Protection Program – ініціатива Google, що дозволяє захистити пристрої від злому і дії шкідливих програм. Нещодавно цей додаток оновився до версії 17.8.14, і в його коді були виявлені рядки, які свідчать про те, що ініціатива буде забороняти власникам смартфонів Android встановлювати будь-які інші APK-файли не з Google Play.

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Це обмеження буде поширюватися на користувачів, зареєстрованих в системі Advanced Protection, а це, як правило, співробітники, яким компанія видає смартфон в особисте користування, налаштований на посилений захист. Зараз такі користувачі отримують повідомлення про те, що встановлювати додатки зі сторонніх джерел небезпечно, оскільки вони можуть містити шкідливий код і запросто можуть обійти обмеження і просто відключити його в налаштуваннях.

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