Android виявилася значно надійнішою, ніж iOS: хакери залишаються без роботи

Під час конференції з комп'ютерної безпеки Black Hat дослідникам вдалося знайти чимало вразливостей в операційній системі iOS. Але, як з'ясувалося, це лише верхівка айсберга.

Згідно з новим звітом, ОС Android виявилася значно надійнішою у порівнянні зі своїм конкурентом. Настільки, що ціна її злому зросла за рік більш ніж у десять разів.

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Приводом для занепокоєння експертів в області цифрової безпеки стали зміни прайсу компанії Zerodium – відомого брокера вразливостей. Критичний експлойт для Android-пристроїв, що не вимагає яких-небудь дій з боку користувача, сьогодні оцінюється у $ 2,5 мільйона. Натомість ціна за "діру" в системі безпеки iOS знизилася до $ 2 мільйонів.

Злом "в один тап", при якому необхідне мінімальне "сприяння" власника смартфона Apple, подешевшав на третину – до $ 1 мільйона.

Більшість експлойтів iOS пов'язані з роботою браузера Safari або месенджера iMessage. З огляду на зростаючу кількість всіляких дір у безпеці цієї платформи, ми просто змушені відмовлятися від деяких з них і не оцінюємо їх зовсім, – заявив засновник Zerodium Чаук Бекрар.

У порівнянні з минулим роком ціна просунутого експлойту для Android зросла майже у 12 разів. Експерт зазначив, що через велику кількість пристроїв і версій ОС розробка універсального алгоритму злому займає дуже багато часу – на відміну від iOS, збірка якої однакова для безлічі гаджетів одного вендора.

Він стверджує, що завдяки зусиллям Google і Samsung безпека Android поліпшується з кожною новою версією, тому створення повних ланцюжків експлойтів для Android стало важким завданням. Створювати їх зараз навіть складніше, ніж zero-click інструменти, які не потребують взаємодії з користувачем.

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