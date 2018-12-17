Android-смартфони розблокували фейковою головою людини: відео

Майже всі девайси переплутали силіконову голову зі справжньою і зняли захист з пристрою.

Провідні Android-смартфони провалили тест на безпеку. Експерти спробували зламати біометричний сенсор штучною головою людини і їм це вдалося.

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В експерименті взяли участь п'ять девайсів – iPhone X, LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8 і OnePlus 6. Всі моделі оснащені системою безпеки, заснованою на 3D-скануванні обличчя користувача. Замість справжнього обличчя гаджетам підсунули надруковану на 3D-принтері голову журналіста Forbes.

У результаті всі Android-девайси повелися на трюк зі штучною головою і зняли блокування системи. Встояв тільки iPhone X, біометричний захист якого відмовився розблокувати смартфон перед фейковою головою власника.

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