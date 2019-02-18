Android-смартфони позбудуться залежності від Google

Компанія Google розіслала розробникам додатків повідомлення з попередженням про прийдешні зміни в роботі фірмового магазину Google Play. Нововведення має припасти до душі тим, хто не користується сервісами пошукового гіганта.

Як стало відомо, Android-пристрої позбудуться залежності від американської корпорації.

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При першому увімкненні будь-якого Android-гаджета на стадії налаштування система пропонує увійти в обліковий запис Google, щоб отримати доступ до фірмових сервісів. Якщо цього не зробити, то жодна з програм компанії, включаючи Google Play, не працюватиме.

Отже, встановлювати або оновлювати програми в цьому випадку необхідно вручну, завантажуючи APK-файли, або ж користуватися сторонніми магазинами додатків. Ці методи досить ризиковані, тому що немає ніяких гарантій, що завантажений файл не буде містити вірус.

Для оновлення додатків необов'язково логінитися / Rozetked

У компанії оголосили, що незабаром почнеться тестування нової функції, що дозволяє оновлювати додатки через Google Play без необхідності входу в обліковий запис. Правда, поки мова йде тільки про встановлені програми.

У найближчі місяці Google Play почне тестувати нову функцію, яка автоматично дозволить магазину оновлювати попередньо завантажені додатки для користувачів, які не ввійшли в обліковий запис Google. Вони зможуть відімкнути цю функцію в будь-який час, якщо побажають, – йдеться в повідомленні корпорації.

Нова опція буде працювати на пристроях з Android Lollipop (API 21) або більш свіжою версією операційної системи. Розробники повинні переконатися, що нові збірки їх додатків зможуть повноцінно функціонувати без входу в обліковий запис Google.

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