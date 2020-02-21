Android 11 уже вийшла: список змін і покращень нової операційної системи

Офіційна презентація нової версії операційної системи Android 11 повинна відбутися в травні. Однак Google випустила нову операційну систему на кілька місяців раніше за захід Google I/O 2020 року, на якому повинні будуть показати всі її нові можливості та озвучити дату виходу повноцінної версії.

Будь-який розробник може вже зараз встановити Android 11 на свій смартфон. Однак це не офіційна прошивка, а лише її дуже рання бета-версія, яка називається Android 11 Developer Preview 1. Вона доступна тільки на смартфонах Google Pixel другого, третього і четвертого поколінь, а також в емуляторі Android Studio для комп'ютерів. Це зроблено для того, щоб програмісти змогли вивчити нові можливості та отримати час з запасом для адаптації своїх додатків під нову прошивку.

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Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Що нового в Android 11 Developer Preview 1

Нативна підтримка нових типів екранів, серед яких й ті, які мають вирізи для фронтальної камери. Підтримка складних екранів поки не з'явилася.

Покращена підтримка нових API для роботи з мережами зв'язку 5G. Реалізація технологій, які дозволяють контролювати витрату трафіку в залежності від запасу трафіку.

Покращена підтримка чатів в шторці повідомлень, також є можливість переглядати й відправляти зображення.

Підтримка Neural Networks API 1.3 для роботи систем штучного інтелекту безпосередньо на смартфоні.

Покращення в системі захисту, видача одноразових дозволів додатків, які запитують доступ до місця розташування, мікрофона і камери. Впровадження довгоочікуваної функції Scoped Storage, завдяки якій додаткам заборонений доступ до сторонніх тек та системних файлів.

Покращення в роботі біометрії, посилення захисту файлів і особистих даних.

Незабаром Android 11 Developer Preview 1 буде можливо встановити на ширшому спектрі мобільних пристроїв.

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