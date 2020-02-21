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Android 11 уже вийшла: список змін і покращень нової операційної системи
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Офіційна презентація нової версії операційної системи Android 11 повинна відбутися в травні. Однак Google випустила нову операційну систему на кілька місяців раніше за захід Google I/O 2020 року, на якому повинні будуть показати всі її нові можливості та озвучити дату виходу повноцінної версії.
Будь-який розробник може вже зараз встановити Android 11 на свій смартфон. Однак це не офіційна прошивка, а лише її дуже рання бета-версія, яка називається Android 11 Developer Preview 1. Вона доступна тільки на смартфонах Google Pixel другого, третього і четвертого поколінь, а також в емуляторі Android Studio для комп'ютерів. Це зроблено для того, щоб програмісти змогли вивчити нові можливості та отримати час з запасом для адаптації своїх додатків під нову прошивку.
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Що нового в Android 11 Developer Preview 1
- Нативна підтримка нових типів екранів, серед яких й ті, які мають вирізи для фронтальної камери. Підтримка складних екранів поки не з'явилася.
- Покращена підтримка нових API для роботи з мережами зв'язку 5G. Реалізація технологій, які дозволяють контролювати витрату трафіку в залежності від запасу трафіку.
- Покращена підтримка чатів в шторці повідомлень, також є можливість переглядати й відправляти зображення.
- Підтримка Neural Networks API 1.3 для роботи систем штучного інтелекту безпосередньо на смартфоні.
- Покращення в системі захисту, видача одноразових дозволів додатків, які запитують доступ до місця розташування, мікрофона і камери. Впровадження довгоочікуваної функції Scoped Storage, завдяки якій додаткам заборонений доступ до сторонніх тек та системних файлів.
- Покращення в роботі біометрії, посилення захисту файлів і особистих даних.
Незабаром Android 11 Developer Preview 1 буде можливо встановити на ширшому спектрі мобільних пристроїв.
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