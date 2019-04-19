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Андрій Шевченко на один день повернувся у дитинство: кумедний кадр

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Сімейні фото Шевченка на своїй сторінці в Facebook виклав журналіст - фото 1
Сімейні фото Шевченка на своїй сторінці в Facebook виклав журналіст / million

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко проводить час разом з дітьми і мамою Любов'ю Миколаївною в Києві.

42-річний коуч вирушив на прогулянку з родиною на один з київських дитячих майданчиків.

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Сімейні фото Шевченка на своїй сторінці в Facebook виклав журналіст Микола Васильков, який є другом легенди українського футболу.

Андрій Шевченко на один день повернувся у дитинство: кумедний кадр - фото 322626

Андрій Шевченко на один день повернувся у дитинство: кумедний кадр - фото 322627

Дружина Андрія Шевченка – американська модель польського походження Крістін Пазік подарувала футболістові сина на ім'я Джордан у 2004 році. Через два роки у подружжя з'явився другий син, якого назвали Крістіан. У жовтні 2012 року Крістін Пазік народила сина Олександра. А в квітні 2016 року на світ з'явився четвертий син Шеви Райдер-Габріель.

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Джерело: segodnya
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