Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна

  • 20
Андрій Шевченко - фото 1
Андрій Шевченко / УАФ

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко виступив з промовою перед нашими вболівальниками в Мюнхені. Він також подякував ЗСУ.

Журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі "Бомбардир" опублікував відео, на якому очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко звернувся до фанатів жовто-синіх у Мюнхені напередодні поєдинку Євро з румунами.

До слова: У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова

Легендарний ексфутболіст звернувся до ЗСУ в день старту нашої збірної на чемпіонаті Європи-2024, яке триватиме в Німеччині до 14 липня.

У нас сьогодні одна команда на полі, але мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми стоїмо тут, – сказав Шевченко.

Нещодавно Андрій Шевченко закликав країни-учасниці Євро-2024 допомагати Україні під час війни з росією.

Календар матчів групи Е на Євро-2024

  • 17.06. Румунія – Україна. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00
  • 17.06. Бельгія – Словаччина. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00
  • 21.06. Словаччина – Україна. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00
  • 22.06. Бельгія – Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00
  • 26.06. Словаччина – Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00
  • 26.06. Україна – Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Цікаво: Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро

Джерело: Бомбардир
пропозиції партнерів
Новини