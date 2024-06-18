Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко виступив з промовою перед нашими вболівальниками в Мюнхені. Він також подякував ЗСУ.

Журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі "Бомбардир" опублікував відео, на якому очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко звернувся до фанатів жовто-синіх у Мюнхені напередодні поєдинку Євро з румунами.

До слова: У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова

Легендарний ексфутболіст звернувся до ЗСУ в день старту нашої збірної на чемпіонаті Європи-2024, яке триватиме в Німеччині до 14 липня.

У нас сьогодні одна команда на полі, але мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми стоїмо тут, – сказав Шевченко.

Нещодавно Андрій Шевченко закликав країни-учасниці Євро-2024 допомагати Україні під час війни з росією.

Календар матчів групи Е на Євро-2024

17.06. Румунія – Україна. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгія – Словаччина. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

21.06. Словаччина – Україна. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгія – Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00

26.06. Словаччина – Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

26.06. Україна – Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

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