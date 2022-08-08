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Андрій Хливнюк показав свіже фото з окопа

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Андрій Хливнюк показав свіже фото з передової - фото 1
Андрій Хливнюк показав свіже фото з передової / instagram

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну воює у лавах ЗСУ. І артист регулярно ділиться зі своїми підписниками кадрами з фронту.

Так, у своєму Instagram Андрій Хливнюк часто розповідає про життя на війні та публікує фронтові знімки.

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На цей раз музикант, який боронить країну у підрозділі "Софія", запостив фотографію, на якій позує в маленькому окопі зі зброєю в руках. Хливнюк у повній амуніції напівлежить та показує жест "peace".

Взуття чистесеньке, форма тільки випрана, – коротко і з гумором підписав фото співак.

Андрій Хливнюк показав свіже фото з окопа - фото 511123

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