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Анастасія Приходько йде зі сцени: названа причина

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Приходько вирішила покинути сцену - фото 1
Приходько вирішила покинути сцену

Відома українська співачка Анастасія Приходько оголосила про завершення співочої кар'єри. Зірка також пояснила, чому більше не зможе виступати на сцені.

Анастасія Приходько переконана, що кожен має займатися соєю справою. Так, Приходько завершує свою кар'єру співачки і подається у політику. Таку заяву Анастасія зробила на своїй сторінці у Facebook.

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Скажу відверто, я не буду співати. Не можна бути на двох стільцях. Політик повинен бути політиком, він повинен чітко робити свою справу, – йдеться у повідомленні Приходько.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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