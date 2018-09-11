Ан-225 Мрія здійснив 13-годинний переліт до США

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив майже 13-годинний переліт з України в США, подолавши дистанцію тривалістю понад 10 тисяч кілометрів. Особливістю цього перельоту є те, що український літак-гігант не здійснював зупинок.

"При перельоті з Гостомеля в Окленд Ан-225 подолав відстань у 10085 км, тривалість польоту склала 12 годині 55 хвилин. Потім літак перелетів у Гонолулу. Чи є цей переліт найтривалішим у світі, поки з'ясовуємо", – відзначили в ДП "Антонов".

І ще: З Польщі в Україну: Ryanair запускає нові рейси

Нагадаємо, що Ан-225 "Мрія" занесений до книги рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою і на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики по своїй злітній масі (600 тонн), масі перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритних розмірах, дальності польоту (понад 14 тис. км) і т.д.

Вантажна кабіна "Мрії" здатна вмістити 16 універсальних 10-тонних контейнерів, 80 автомобілів, а на зовнішній підвісці можуть перевозитися вантажі діаметром 7-10 м і довжиною до 70 м, космічні кораблі багаторазової дії і інше.

Managed to get some okay shots of the Antonov An-225 on approach to OAK today #an225 pic.twitter.com/UwidGeprht — Jeff Luszcz (@jeffluszcz) 10 вересня 2018 р.

Читайте також: Подорожуєте літаком – не забудьте мити руки