Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Ан-225 Мрія здійснив 13-годинний переліт до США

  • 55
Ан-225 здійснив 13-годинний переліт - фото 1
Ан-225 здійснив 13-годинний переліт / Pohnews

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив майже 13-годинний переліт з України в США, подолавши дистанцію тривалістю понад 10 тисяч кілометрів. Особливістю цього перельоту є те, що український літак-гігант не здійснював зупинок.

"При перельоті з Гостомеля в Окленд Ан-225 подолав відстань у 10085 км, тривалість польоту склала 12 годині 55 хвилин. Потім літак перелетів у Гонолулу. Чи є цей переліт найтривалішим у світі, поки з'ясовуємо", – відзначили в ДП "Антонов".

І ще: З Польщі в Україну: Ryanair запускає нові рейси

Нагадаємо, що Ан-225 "Мрія" занесений до книги рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою і на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики по своїй злітній масі (600 тонн), масі перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритних розмірах, дальності польоту (понад 14 тис. км) і т.д.

Вантажна кабіна "Мрії" здатна вмістити 16 універсальних 10-тонних контейнерів, 80 автомобілів, а на зовнішній підвісці можуть перевозитися вантажі діаметром 7-10 м і довжиною до 70 м, космічні кораблі багаторазової дії і інше.

Читайте також: Подорожуєте літаком – не забудьте мити руки

Джерело: Громадське
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, сьогодні
  • 97
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
  • 14:22, 10 вересня
  • 711
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 500600
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авіація