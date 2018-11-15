Американського ведучого оригінально поголили в прямому ефірі

Телеведучий американського каналу LEX18 News Лі Круз втратив частину шевелюри у прямому ефірі.

Лі Круз програв спір про результат футбольного матчу. За умовами суперечки, його колега виголила літеру "Т" на потилиці чоловіка в прямому ефірі. Фрагмент трансляції з'явився на офіційному YouTube-каналі LEX18 News.

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Лі Круз і його співведуча Хейлі Хармон посперечалися про результат футбольного матчу між "Теннессі" і "Кентуккі". Ведучі відразу домовилися, що якщо програє Хармон, то вона буде тиждень відрекомендовуватися в прямому ефірі чужим ім'ям. А якщо програє Круз – йому поголять частину волосся. Що і сталося під час прямої трансляції.

Жінка виголила на потилиці ведучого літеру "Т" і пофарбувала її в помаранчевий колір. Це колір команди переможців в горезвісному матчі. Ведучі не вперше ведуть цю суперечку. Торік її програла Хармон.

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