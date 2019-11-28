Американський винахідник розробив комп'ютер на випадок кінця світу

Американський винахідник Джей Дошер створив Raspberry Pi Recovery Kit – кастомізований комп'ютер на випадок кінця світу. Гаджет здатний працювати в найекстремальніших умовах.

Джей Дошер свій пристрій забезпечив водонепроникним корпусом, ретро-перемикачами, механічною клавіатурою та деталями, надрукованими на 3D-принтері. Творець запевняє, що його дітище спеціально створено для апокаліпсису. Також Raspberry Pi Recovery Kit має 7-дюймовий сенсорний дисплей, батарею, клавіатуру 5z6p Plaid і пятипортовий мережевий комутатор Netgear.

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Джей Дошер окрему увагу приділив футляру, в якому зберігається його пристрій. Спеціальну картонну коробку він обклеїв зсередини фольгою. Як зауважив винахідник, це "ідеальний варіант для параноїків, які турбуються про електромагнітні імпульси, здатні вивести будь-яку електроніку з ладу".

Raspberry Pi Recovery Kit відноситься до типу пристроїв, відомих як "кібердекі", які назвали в честь комп'ютерів з фантастичного роману Вільяма Гібсона "Нейромант".

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