Американський стартап створив "кабінку спокою" для офісних працівників

Американська компанія ROOM розробила звуконепроникну кабінку для сучасних офісів. Вона призначена для медитації та відпочинку на робочому місці.

"Кабінка спокою" допоможе співробітникам боротися зі стресом і втомою, вважають у ROOM, саме тому їм і спало на думку її створення.

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Зовні кабінка нагадує звичайну телефонну будку: це невелика конструкція з дверима, вентиляцією та приємним освітленням. Кожна кабінка складається з 1088 пластикових пляшок, через що всередині майже не чути офісного шуму. Мабуть, з Wi-Fi кабінка не дружить: всередині є порт для під'єднання інтернету і кілька розеток, так що посидіти з ноутбуком у ній все одно можна.

Також дизайнери оформили "нутрощі" кабінки зображенням туманного лісу, а ще працівникам пропонують скористатися додатком Calm з розслаблюючими звуками та мелодіями для медитації.

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