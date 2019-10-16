Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Американський стартап створив "кабінку спокою" для офісних працівників

  • 36
Кабінка дозволяє відволіктися у шумному офісі - фото 1
Кабінка дозволяє відволіктися у шумному офісі

Американська компанія ROOM розробила звуконепроникну кабінку для сучасних офісів. Вона призначена для медитації та відпочинку на робочому місці.

"Кабінка спокою" допоможе співробітникам боротися зі стресом і втомою, вважають у ROOM, саме тому їм і спало на думку її створення.

Гайда проходити тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?

Зовні кабінка нагадує звичайну телефонну будку: це невелика конструкція з дверима, вентиляцією та приємним освітленням. Кожна кабінка складається з 1088 пластикових пляшок, через що всередині майже не чути офісного шуму. Мабуть, з Wi-Fi кабінка не дружить: всередині є порт для під'єднання інтернету і кілька розеток, так що посидіти з ноутбуком у ній все одно можна.

Американський стартап створив 'кабінку спокою' для офісних працівників - фото 361926

Американський стартап створив 'кабінку спокою' для офісних працівників - фото 361927

Американський стартап створив 'кабінку спокою' для офісних працівників - фото 361928

Також дизайнери оформили "нутрощі" кабінки зображенням туманного лісу, а ще працівникам пропонують скористатися додатком Calm з розслаблюючими звуками та мелодіями для медитації.

Читайте також: Як уникнути емоційного вигорання на роботі: дієві поради

Джерело: designboom
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1094
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5554
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1830596
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне