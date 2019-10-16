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День захисника України Євро 2020

Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?

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Тест – Який ти бос - фото 1
Тест – Який ти бос

16 жовтня у світі відзначають День Шефа, або, як його ще називають, Національний день Боса (National Boss's Day). Це професійне свято усіх керівників різних рівнів. Цей день потрібен для того, щоб ніхто не забував, що керівник – це теж професія.

З нагоди Дня Шефа 2019 пропонуємо вам пройти тест, який дозволить дізнатися, який же ви бос насправді.

Це цікаво: Скільки в Україні жінок-керівників

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І ще: Тест: Що б ти винайшов?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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