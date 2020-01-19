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Американський стартап розробляє контактні лінзи з технологією доповненої реальності

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Американський стартап розробляє контактні лінзи з технологією доповненої реальності - фото 1

Каліфорнійська компанія Mojo представила прототип своєї розробки – "розумних" контактних лінз, які відображають необхідну інформацію в доповненій реальності. Наприклад, дані про здоров'я.

Усередині лінз компанія планує вмістити крихітний радіоприймач, засіб розпізнавання зображень і датчик руху. Вони визначатимуть, чим зайнятий користувач, щоб показувати актуальні дані: пульс, серцебиття, відстань до точки призначення на карті і т.д.

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Американський стартап розробляє контактні лінзи з технологією доповненої реальності - фото 380685

У промороликах Mojo показано, що за допомогою лінз можна буде орієнтуватися в місті або позначати предмети перед собою. Однак в першу чергу лінзи все ж призначені для поліпшення зору людини і замінити окуляри.

Mojo розробляє лінзи з 2017 року, і поки пристрій лише показує заданий текст – датчики до нього приєднають пізніше. Прототип поки працює у зв'язці з браслетом, який виконує більшу частину обчислювальних функцій і заряджає пристрій. Пізніше цю схему замінять на інтеграцію зі смартфоном. Коли лінзи дороблять до фінального виду, вони будуть тримати заряд 24 години і зберігатися в спеціальному зарядному кейсі – як AirPods. З телефоном їх буде з'єднувати додатковий пристрій-передавач, який доведеться носити на шиї.

Американський стартап розробляє контактні лінзи з технологією доповненої реальності - фото 380686

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Джерело: designboom
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