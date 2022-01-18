Американський стартап протестував літаючу тарілку, яка розганяється до 257 км/год

Американський стартап Zeva протестував одномісний тейлсітер Zero, який виглядає як "літаюча тарілка". Дивіться, як пройшов перший безпілотний політ.

Прототип Zero компанія представила у листопаді 2021 року. Тепер він пройшов перші льотні випробування – чотири польоти загальною тривалістю понад 4 хвилини. За цей час протестували зависання в повітрі, імітацію рулювання на низьких швидкостях та підйом.

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Апарат злітає і сідає вертикально, але після зльоту переходить у горизонтальне положення, під час якого людина летітиме головою вперед і обличчям вниз.

Коли почнуться пілотовані польоти, не уточнюється. Весною 2022 року компанія почне приймати попередні замовлення на модель Zero з депозитом у п'ять тисяч доларів. Вартість перших апаратів – до 250 тисяч доларів.

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