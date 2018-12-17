Американський словник назвав слово 2018 року

Американський словник Merriam-Webster вибрав у якості слова 2018 року "справедливість" (justice).

Відзначається, що кількість пошукових запитів для слова "справедливість" зросла на 74% у порівнянні з 2017 роком.

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Концепція справедливості була у центрі безлічі наших дискусій у році, що минає: расова справедливість, соціальна справедливість, кримінальне правосуддя, економічна справедливість, – йдеться у коментарі словника.

Крім того, у ТОП-10 найбільш популярних слів увійшли: "націоналізм", "пансексуальний" (pansexual), "орієнтир" (lodestar) та інші.

У 2017 році словом року за версією Merriam-Webster стало "фемінізм".

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