Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Американський словник назвав слово 2018 року

  • 17
Слово 2018 року - фото 1
Слово 2018 року / medicalxpress

Американський словник Merriam-Webster вибрав у якості слова 2018 року "справедливість" (justice).

Відзначається, що кількість пошукових запитів для слова "справедливість" зросла на 74% у порівнянні з 2017 роком.

Це цікаво: У Великобританії знайшли лист до Санта-Клауса, який написаний 120 років тому

Концепція справедливості була у центрі безлічі наших дискусій у році, що минає: расова справедливість, соціальна справедливість, кримінальне правосуддя, економічна справедливість, – йдеться у коментарі словника.

Американський словник назвав слово 2018 року - фото 295553

Крім того, у ТОП-10 найбільш популярних слів увійшли: "націоналізм", "пансексуальний" (pansexual), "орієнтир" (lodestar) та інші.

У 2017 році словом року за версією Merriam-Webster стало "фемінізм".

Читайте також: У мережі з'явився калькулятор ідеальної кількості іграшок на ялинці

Джерело: merriam-webster
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
  • 14 грудня, 16:21
  • 1156
Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
  • 14 грудня, 19:41
  • 3363
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 906340
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет