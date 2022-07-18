"Я сама така люта": Співачка ЮЮ презентувала нову пісню "Довбаний світ"

Новий музичний проєкт Юлії Юріної – ЮЮ – випустив свіже відео на трек "Довбаний світ". Слухайте актуальну пісню!

"Довбаний світ" – це пісня, яка змінила вектор та музичне бачення проєкту ЮЮ. Це новий музичний та потужний етап. Це музика, якою надихається та живе співачка.

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"Рік тому я дуже сильно хворіла на депресію та мозок відмовлявся взагалі щось робити. Андрій Jandy та моя команда дуже сильно допомогли мені. Ця пісня спочатку була написана російською та я планувала випустити її 25 лютого разом з кліпом. Але після повномасштабного вторгнення росії на територію України я вирішила не співати більше мовою окупанта та знайшла дівчат, які допомогли мені адаптувати та перекласти всі пісні українською мовою. Величезне дякую Ріні Дьяковій, Літі Хейфец та Наті Жижченко. Завдяки цим дівчатам я маю україномовний альбом та пісня "Довбаний світ" відкриває його", – розповідає ЮЮ.

Також дівчина зазначила, що у відеороботі "Довбаний світ" зображені два її стани під час лікування від депресії – апатія та адреналінові виброси, манія та депресія. Дві протилежності борються всередині – відчуття, коли можеш підкорити увесь світ, межує з повним безсиллям.

Слухати пісню ЮЮ – Довбаний світ:

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