Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача

  • 34
Філ Кессел продає будинок - фото 1
Філ Кессел продає будинок / realtor

Нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Арізона Койотс" Філ Кессел продає будинок. В особняку спортсмена є кімната для вина, приміщення для гри в настільний теніс і особистий кінотеатр для одного глядача.

Будівля розташована в передмісті Піттсбурга, рідного міста "Піттсбург Пінгвінз", за яке раніше виступав хокеїст. За інформацією американських ЗМІ, будинок оцінюють у два мільйони доларів. Його площа становить 740 квадратних метрів.

І ще: Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343503

Помешкання оснащене п'ятьма спальнями, сімома ванними кімнатами, гаражем, що вміщує чотири автомобілі, кімнатами для настільного тенісу та більярду, а також тренажерним залом і спеціальною кімнатою для вина.

Найбільшу увагу фанатів привернув домашній кінотеатр. На фотографіях, що з'явилися на ріелторських сайтах, можна помітити, що під нього відведено великий вільний простір з одним кріслом.

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343495

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343496

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343497

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343498

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343499

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343500

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343501

Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача - фото 343502

Читайте також: Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі

Джерело: realtor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
  • 23 липня, 18:33
  • 822
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 1107
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1635014
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл