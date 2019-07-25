Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача

Нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Арізона Койотс" Філ Кессел продає будинок. В особняку спортсмена є кімната для вина, приміщення для гри в настільний теніс і особистий кінотеатр для одного глядача.

Будівля розташована в передмісті Піттсбурга, рідного міста "Піттсбург Пінгвінз", за яке раніше виступав хокеїст. За інформацією американських ЗМІ, будинок оцінюють у два мільйони доларів. Його площа становить 740 квадратних метрів.

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Помешкання оснащене п'ятьма спальнями, сімома ванними кімнатами, гаражем, що вміщує чотири автомобілі, кімнатами для настільного тенісу та більярду, а також тренажерним залом і спеціальною кімнатою для вина.

Найбільшу увагу фанатів привернув домашній кінотеатр. На фотографіях, що з'явилися на ріелторських сайтах, можна помітити, що під нього відведено великий вільний простір з одним кріслом.

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