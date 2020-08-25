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Американський фігурист виконав на тренуванні заборонений стрибок: відео

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Нейтан Чен - фото 1
Нейтан Чен / instagram

Фігурист Нейтан Чен на тренуванні продемонстрував своїм уболівальникам один з найнебезпечніших стрибкових елементів катання, який заборонили на офіційних стартах ще в минулому столітті.

Дворазовий чемпіон світу виконав сальто спиною назад, додавши його до четверного тулупу.

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"Очевидно, я проробляю корисні елементи", – іронічно підписав Чен пост в Instagram з відповідним відео. Сальто спиною назад було заборонено в фігурному катанні близько 50 років тому. Спортсмени можуть виконувати його на свій страх і ризик тільки на різних комерційних шоу. На змаганнях це сальто Чену точно не стане в пригоді.

Фоловери ж американського фігуриста оцінили дуже складний елемент, залишивши безліч захоплених коментарів.

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Джерело: instagram
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