Американський бренд одягу показує моделей без фотошопу

Американський бренд спортивного одягу Outdoor Voices викликав прихильність користувачів завдяки відмові від "ідеальних" фото.

Виробник вбрання Outdoor Voices активно наповнює свій профіль в соцмережі Instagram, де у нього понад 280 тис. підписників. Бренд існує вже 5 років і за цей час презентував чимало зручного одягу для спорту, який створено для звичайних людей. Тому не дивно, що навіть у рекламі з'являються звичайні хлопці та дівчата. Один із недавніх дописів і зовсім викликав шквал позитивних коментарів, адже знімок із моделлю Джулією-Еліс Чайлдс у коротких шортах зовсім не піддався обробці. На фото добре видно, що у дівчини є целюліт на стегнах, тому користувачі з полегшенням прийняли новинку, наголосивши, що таку реальність мають показувати всі бренди.

І ще: Модель з унікальною зовнішністю викликала суперечки в мережі

До слова, це не впер9е:

Читайте також: Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді