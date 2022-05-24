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Американські супутники сфотографували кораблі Росії з викраденим українським зерном

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Кораблі Росії з викраденим українським зерном - фото 1
Кораблі Росії з викраденим українським зерном / cnn

Супутники Maxar Technologies зафіксували, як українське зерно завантажують на судна Росії. Суховантажі під російським триколором помітили в окупованому Севастополі.

Кадрами з американських супутників поділився телеканал CNN. На них чітко видно два російські кораблі з викраденим українським зерном. Йдеться про судна "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", які потрапили у камеру Maxar Technologies 19 і 21 травня. На знімках можна роздивитися, що кораблі стоять поруч з об’єктом, схожим на зерновий силос. Зерно сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

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Американські супутники сфотографували кораблі Росії з викраденим українським зерном - фото 506031
Американські супутники сфотографували кораблі Росії з викраденим українським зерном - фото 506032

Крім цього, журналісти додали, що в анексованому Криму вирощують зовсім небагато зерна, на відміну від частково захоплених Росією Херсонської та Запорізької областей. Це підтверджує версію про те, що на знімках – незаконно вивезене зерно з території України.

За даними сервісу відстеження кораблів MarineTraffic, обидва судна вже покинули порт: "Матрос Позинич" іде через Егейське море, прямуючи нібито до Бейрута, а "Матрос Кішка" все ще перебуває у Чорному морі.

Американські супутники сфотографували кораблі Росії з викраденим українським зерном - фото 506033
Американські супутники сфотографували кораблі Росії з викраденим українським зерном - фото 506034

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