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13 нових українських пісень червня, які варто почути кожному
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З 24 лютого життя всіх українців змінилось назавжди, війна вплинула і на українських музикантів. Хтось обрав зброю замість мікрофона, хтось зайнявся волонтерством, але чимало хто продовжив створювати нові пісні. Зібрали свіжу музику за початок червня, яка проймає до сліз та надихає боротись!
Тепер українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.
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На початку червня вийшло чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Серед них пісня "Мама" від ALEKSEEV, що символічно вийшла у День захисту дітей, несподіваний дует Артема Пивоварова та DOROFEEVA з потужним треком "Думи" за відомим віршем Тараса Шевченка, а молода співачка KOLA презентувала новинку "Чи разом?, уривок з якої "Ой чи то день, чи то ніч?" став хітом у ТікТок. Окремої уваги для хорошого настрою заслуговує переспів хіта Степана Гіги "Цей сон" від Лесі Нікітюк та епічна пародія на "Стефанію" від блогерів з "Сільради", присвячена бабусі Євдокії та українській мові. З новинкою повернулись і рокери DETACH, а Арсен Мірзоян випустив болючий "Вальс Ірпінь". І це далеко не всі прем'єри за початок червня, тому вмикай свій плейлист українського літа пам'ятай, що кожного дня ми все ближчі до перемоги!
Нова українська музика червня 2022, слухай плейлист онлайн:
Також зацінити плейлист можна за цим посиланням
Список треків:
- ALEKSEEV – Мама
- Артем Пивоваров та DOROFEEVA - Думи
- KOLA - Чи разом?
- Леся Нікітюк та Степан Гіга - Цей сон
- Сільрада – Євдокія, пародія на Kalush Orchestra Стефанія
- DETACH – Інші
- Павло Зібров – Я так хочу додому
- Ольга Баландюх — Не зникай
- AMELIKA OCEAN – Не брати, а кати!
- ВІА "БАЙРАКТАР" – РУКА НОГА:
- Gar4ica – Цей сон
- Лилу45 -Танцює зі смертю
- Арсен Мірзоян – Вальс Ірпінь
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