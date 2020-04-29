Американські пілоти винищувачів видовищно подякували медикам: відео

Елітні авіапідрозділи Військово-морських сил США "Blue Angels" і Військово-повітряних сил "Thunderbirds" подякували медикам та іншим працівникам, які борються з пандемією коронавірусу, ефектно пролетівши над Нью-Йорком і Філадельфією.

Так, сформовані фігури і порядок розташування винищувачів в небі, по військової традиції, означав "collaborative salute" (спільний салют, або спільне вшанування), яке вони присвятили всім, хто бореться з COVID-19.

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Всього в акції взяли участь 12 літаків, серед яких були шість F-16 C/D Fighting Falcons американських ВПС, а також шість F-18 C/D Hornets Військово-морських сил. Спочатку вони пролетіли над Нью-Йорком і сусіднім Нью-Арком, а потім вирушили до Філадельфії, де також пролетіли над містом Трент.

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