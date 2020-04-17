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Американські булочки Parker House Rolls: рецепт великодньої страви
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Пропонуємо вашій увазі ідею страви, яку ви можете приготувати самостійно, оновивши тим самим звичне пасхальне меню.
Домашня випічка набагато краща за ту, яку можна купити в магазині. Тим, хто хоче спробувати якийсь новий рецепт на Великдень, варто звернути увагу на ці булочки. Вони легкі й пишні, а також мають прекрасний смак, який доповнить інші страви на великодньому столі.
І ще: Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
Інгредієнти:
- 1/2 склянки молока
- 1/2 склянки води
- 14 г сухих дріжджів
- 1/3 склянки вершкового масла (розтопленого, плюс ще для змазування)
- 1 чайна ложка солі
- 3 столові ложки цукру
- 2 яйця
- 4,5-5 чашок борошна
Випічка
Приготування Parker House Rolls:
- Нагрійте молоко і воду в маленькій каструлі на повільному вогні. Змішайте 1/3 цієї суміші з сухими дріжджами в невеликій мисці і залиште до утворення бульбашок, близько 15 хвилин.
- У великій мисці змішайте решту молочної суміші, розтоплене вершкове масло, сіль і цукор і збивайте, поки цукор не розчиниться. Потім додайте збиті яйця і дріжджову суміш.
- Додайте борошно по 1 склянці за раз, збиваючи на високій швидкості. Виверніть на посипану борошном поверхню і вимісіть 5 хвилин, поки тісто не стане гладким і атласним.
- Помістіть тісто в змащену маслом миску. Накрийте кришкою і дайте піднятися в теплому місці до подвоєння в розмірі, близько 1 години. Вимісити тісто. Розкачайте його на посипаній борошном поверхні до товщини 1,3 см і наріжте круглою формою для печива (8 см в діаметрі).
- Змастіть кожен шматочок розтопленим маслом і складіть навпіл, щоб вийшли півкола. Злегка затисніть край, щоб булочки не розгорталася при підйомі. Помістіть в дві змащені форми розміром 23 x 33 см, накрийте кришкою і дайте їм знову піднятися до подвоєння6: близько 45 хвилин.
- Випікайте булочки при 180°C протягом 20-25 хвилин або до золотистого кольору. Дістаньте з форми і змастіть розтопленим маслом. Подавайте разом зі смаженим на грилі стейком або шинкою.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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