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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Американська ведуча вперше за 10 років змінила зачіску: фотофакт

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Телеведуча Ейдж Вокер - фото 1
Телеведуча Ейдж Вокер / today

В Америці телеведуча Ейдж Вокер вперше з'явилася на екрані з традиційною для свого народу зачіскою – афрокос.

Журналістка боролася за право носити традиційну зачіску майже 10 років і неодноразово зверталася до різних роботодавців з проханням дозволити їй змінити сувору зачіску в офісному стилі. Однак всі начальники їй відмовляли.

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Зазначається, що останню спробу Вокер зробила після смерті своєї матері. Завдяки такому рішенню, дівчина хотіла вшанувати її. І нарешті, керівництво CBS поступилося і дозволило дівчині змінити зовнішній вигляд в кадрі.

"Право носити зачіску, яка є частиною моєї культури, і навик робити її, переданий мені від моєї матері, підвищує мою самооцінку", – заявила ведуча.

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Джерело: today
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