Американська співачка з'явилася на публіці у пальто, надрукованому на 3D-принтері

Американська співачка Cardi B однозначно потрапить в інноваційному пальто Balenciaga в усі огляди найстильніших людей року.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото в пальто Balenciaga, надрукованому на 3D-принтері. На ній пальто, "зшите" за допомогою сучасних технологій в неонову клітку, чоботи-ботфорти Balenciaga, підібрані в тон, і сумка Hermes Birkin. Фото вона підписала BALENCIAGA MAMA.

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Вперше це технологічне пальто Balenciaga було показано в колекції осінь-зима '2018-19, але тоді мало хто звернув увагу на те, що воно – продукт футуристичних технологій.

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