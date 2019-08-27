Американська історія жахів 9: новий моторошний трейлер

У мережі з'явилось повноцінне промо до 9 сезону серіалу Американська історія жахів (American Horror Story: 1984), який невдовзі стартує. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На Youtube поширюється свіжий трейлер до нового сезону Американської історії жахів (American Horror Story: 1984), прем'єра якого запланована вже на 18 вересня.

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Зважаючи на назву, сюжет розгортається у 1984 році навколо компанії друзів, який на літо вирушають до табору працювати вожатими та тренерами гуртків. Однак ідилія з вечорами біля вогнища руйнується раптовим нападом таємничого маніяка. Фанатів очікує моторошний сезон у стилі хорорів 1980-1990 років.

У головних ролях: Емма Робертс, ДеРон Хортон, Коді Ферн, Біллі Лурд та інші. А от улюбленці публіки, які тішити глядачів із сезону у сезон, Сара Полсон та Еван Пітерс не з'являться у нових жахах.

Американська історія жахів 9: дивитись трейлер онлайн:

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