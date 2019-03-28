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Американська авіакомпанія додала нову графу з вибором гендеру
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Американська асоціація авіаперевізників Airlines for America і Міжнародна асоціація повітряного транспорту спільно розробили новий міжнародний стандарт, який стосується мандрівників, які використовують "небінарні ідентифікаційні документи". Дізнайтеся, як впроваджують цю зміну.
Найбільша американська авіакомпанія United Airlines стала першою авіакомпанією, яка ввела опції для трансгендерів та небінарних людей. Тобто при бронюванні та купівлі квитків на літак в графі з гендером можна буде відзначити його як "незазначений" або "невизначений".
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Тепер при купівлі квитків на літак люди, які не визначають себе в традиційній бінарній системі, зможуть все ж таки відзначити свій гендер. Також клієнти авіакомпанії зможуть вказати Mx. (Мікс) замість звичних Mr. (Містер), Ms. (Міс) і Mrs. (Місіс).
United Airlines має намір стати лідером індустрії в інклюзивності ЛГБТ-спільноти, тому ми настільки горді бути першою американською авіакомпанією, яка пропонує такі можливості для наших клієнтів. Ми надаємо нашим співробітникам додаткове професійне навчання, щоб зробити нашу компанію більш дружньою до всіх клієнтів і співробітників, – зазначив авіаперевізник в офіційній заяві.
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