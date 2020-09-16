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Американка заробляє по $10 тисяч через гру в цуцика (відео)

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Американка заробляє на ролі цуцика - фото 1
Американка заробляє на ролі цуцика

Мешканка Техасу знайшла новий спосіб заробляти гроші без зайвих зусиль. Для цього вона проміняла роботу в оптиці та стиль життя собаки.

21-річна американка Дженна Філліпс працювала у сфері оптики та шукала спосіб підзаробітку. Так вона зареєструвалась на сервісі OnlyFans (сервіс з платною підпискою за ексклюзивний контент).

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Понад рік вона публікувала звичайні ролики, а потім згадала про свій давній фетиш. Дженні подобалось поводитись, як домашній улюбленець, але вона і не підозрювала, що це до вподоби і іншим людям. Але успіх перших дивних відео у ролі собаки надихнув її продовжувати. Сьогодні дівчина заробляє на OnlyFans по 10 тисяч доларів щомісяця, а також активно веде профіль в TikTok, де у неї 250 тисяч підписників.

Не важко здогадатись, що Дженна попрощалась з офісною роботою та насолоджується таким цінним хобі. Ось що публікує Філліпс:

@puppygirljenna

I had an accident ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppygirljenna ##puppycheck ##puppychallenge

♬ original sound - puppygirljenna
@puppygirljenna

Bed is more comfortable ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppygirljenna ##puppycheck ##puppychallenge

♬ original sound - puppygirljenna
@puppygirljenna

I love shoes ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppygirljenna ##puppycheck ##puppychallenge

♬ original sound - puppygirljenna
@puppygirljenna

I’m sorry ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppygirljenna ##puppycheck ##puppychallenge

♬ original sound - puppygirljenna

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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