На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американка заробляє по $10 тисяч через гру в цуцика (відео)
-
- 32
Мешканка Техасу знайшла новий спосіб заробляти гроші без зайвих зусиль. Для цього вона проміняла роботу в оптиці та стиль життя собаки.
21-річна американка Дженна Філліпс працювала у сфері оптики та шукала спосіб підзаробітку. Так вона зареєструвалась на сервісі OnlyFans (сервіс з платною підпискою за ексклюзивний контент).
І ще: Собака став зіркою Instagram і "запустив" власний бренд одягу: кумедні фото
Понад рік вона публікувала звичайні ролики, а потім згадала про свій давній фетиш. Дженні подобалось поводитись, як домашній улюбленець, але вона і не підозрювала, що це до вподоби і іншим людям. Але успіх перших дивних відео у ролі собаки надихнув її продовжувати. Сьогодні дівчина заробляє на OnlyFans по 10 тисяч доларів щомісяця, а також активно веде профіль в TikTok, де у неї 250 тисяч підписників.
Не важко здогадатись, що Дженна попрощалась з офісною роботою та насолоджується таким цінним хобі. Ось що публікує Філліпс:
Читайте також: "Член Америки": Кріс Еванс опублікував в Instagram дікпік (реакція мережі)
-
14:24Науковці визначили, коли чоловіки найкраще розуміють, що з ними фліртують
-
13:55Собака став зіркою Instagram і "запустив" власний бренд одягу: кумедні фото
-
13:33Тест на особистість для жінок: виберіть диван на картинці
-
13:13Як уникнути втрати валізи в аеропорту: лайфхак від авіапрацівника
-
12:55Американка заробляє по $10 тисяч через гру в цуцика (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:30Американські телекритики обрали найкращий серіал року
-
12:16Одразу в Гарвард: кмітливий пес здивував Reddit (відео)
-
11:51Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя
-
11:19Як знайти вільний час: 5 простих порад
-
10:51Мандалорець: трейлер 2 сезону серіалу і дата виходу
-
10:20Літня пара в аеропорту підкорила мережу: відео
-
09:52Ранковий ангел: модель Стелла Максвелл показала сонячні фото у ліжку
-
09:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52Погода в Україні 16 вересня: точний прогноз на сьогодні
-
08:24Архітектори звели ідеальний дім для відпочинку в Нідерландах: фото
-
07:47Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону
-
07:14Як позбутися жиру на животі: 5 продуктів, які слід виключити з раціону
- 15 вересня
-
22:52Apple показала оновлений iPad Air і прокачаний iPad: характеристики й особливості
-
22:24Volvo представила оновлену систему очищення повітря в салоні авто
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
21:34Диригент створив захисну маску для прослуховування музики
-
21:1516 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Щоб бути королем у ліжку: 7 справжніх суперфудів для чоловіків
-
13:33Тест на особистість для жінок: виберіть диван на картинці
-
11:19Як знайти вільний час: 5 простих порад
-
09:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня
-
07:14Як позбутися жиру на животі: 5 продуктів, які слід виключити з раціону
- 15 вересня
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
14:26Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
-
11:15Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня
-
07:16Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
- 14 вересня
-
21:17Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
-
19:15З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня